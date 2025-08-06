https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-kremlindeki-putin-witkoff-gorusmesinde-buyuk-ilerleme-kaydedildi-1098408098.html
Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi
Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi
Sputnik Türkiye
Trump, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T20:31+0300
2025-08-06T20:31+0300
2025-08-06T20:31+0300
dünya
steve witkoff
ukrayna
kremlin
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098408084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a64062cd4189917a8a46471074f3d2f8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi bir hayli verimli değerlendirdiklerini belirtti.Görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.'Bazı Avrupalı müttefiklerimi bilgilendirdim'Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kremlin'deki görüşmelerin ardından Avrupalı müttefiklerinden bazılarını bilgilendirdiğini anlatarak, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098408084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2becf2ac2578ca13e1ff854cbd583c00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
steve witkoff, ukrayna, kremlin, vladimir putin, donald trump
steve witkoff, ukrayna, kremlin, vladimir putin, donald trump
Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi
Trump, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi bir hayli verimli değerlendirdiklerini belirtti.
Görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.
'Bazı Avrupalı müttefiklerimi bilgilendirdim'
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kremlin'deki görüşmelerin ardından Avrupalı müttefiklerinden bazılarını bilgilendirdiğini anlatarak, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" dedi.