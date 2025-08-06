https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-kremlindeki-putin-witkoff-gorusmesinde-buyuk-ilerleme-kaydedildi-1098408098.html

Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi

Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi

Sputnik Türkiye

Trump, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T20:31+0300

2025-08-06T20:31+0300

2025-08-06T20:31+0300

dünya

steve witkoff

ukrayna

kremlin

vladimir putin

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi bir hayli verimli değerlendirdiklerini belirtti.Görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.'Bazı Avrupalı müttefiklerimi bilgilendirdim'Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kremlin'deki görüşmelerin ardından Avrupalı müttefiklerinden bazılarını bilgilendirdiğini anlatarak, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html

ukrayna

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steve witkoff, ukrayna, kremlin, vladimir putin, donald trump