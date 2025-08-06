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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-kremlindeki-putin-witkoff-gorusmesinde-buyuk-ilerleme-kaydedildi-1098408098.html
Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi
Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi
Sputnik Türkiye
Trump, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T20:31+0300
2025-08-06T20:31+0300
dünya
steve witkoff
ukrayna
kremlin
vladimir putin
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi bir hayli verimli değerlendirdiklerini belirtti.Görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.'Bazı Avrupalı müttefiklerimi bilgilendirdim'Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kremlin'deki görüşmelerin ardından Avrupalı müttefiklerinden bazılarını bilgilendirdiğini anlatarak, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html
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steve witkoff, ukrayna, kremlin, vladimir putin, donald trump
steve witkoff, ukrayna, kremlin, vladimir putin, donald trump

Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi

20:31 06.08.2025
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinTổng thống Nga Putin tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Witkoff tại Điện Kremlin
Tổng thống Nga Putin tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Witkoff tại Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / POOL
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Trump, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi bir hayli verimli değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.

'Bazı Avrupalı müttefiklerimi bilgilendirdim'

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kremlin'deki görüşmelerin ardından Avrupalı müttefiklerinden bazılarını bilgilendirdiğini anlatarak, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" dedi.
Putin-Witkoff görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
DÜNYA
Putin-Witkoff görüşmesi sona erdi: 'Faydalı ve yapıcıydı'
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