Trump: Eğer Washington DC'de şiddet devam ederse yetkilerimi kullanıp şehri federalleştireceğim

Washington, D.C.’deki suç tamamen kontrolden çıkmış durumda. Yerel “gençler” ve çete üyeleri – bazıları sadece 14, 15, 16 yaşında – rastgele saldırıyor, gasp ediyor, sakatlıyor ve masum vatandaşlara ateş ediyor. Üstelik, neredeyse hemen serbest bırakılacaklarını bilerek bunu yapıyorlar. Hukuk uygulayıcılarından korkmuyorlar çünkü başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorlar. Ama artık bu değişecek! D.C.’deki yasalar değiştirilmeli ve bu “küçükler” yetişkin olarak yargılanmalı, 14 yaşından itibaren uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmalıdır.

Son kurban, yerel serseriler tarafından acımasızca dövüldü. Washington, D.C., tüm Amerikalılar ve – önemlisi – dünya kamuoyu için güvenli, temiz ve güzel bir yer olmalıdır. Eğer D.C. işini düzgün yapmazsa ve hızlıca toparlanmazsa, şehri federal kontrol altına almak ve burayı olması gerektiği gibi yönetmek dışında seçeneğimiz kalmayacak. Suçlulara açık bir mesaj verilmeli: Artık paçayı sıyıramayacaklar.

Belki bu çok daha önce yapılmalıydı; o zaman bu olağanüstü genç adam ve daha niceleri şiddet suçlarının dehşetini yaşamazdı. Bu böyle devam ederse, yetkilerimi kullanacağım ve bu şehri federalleştireceğim. AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN!