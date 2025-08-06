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Trump: Eğer Washington DC'de şiddet devam ederse yetkilerimi kullanıp şehri federalleştireceğim
Trump: Eğer Washington DC'de şiddet devam ederse yetkilerimi kullanıp şehri federalleştireceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'de şiddet sorununun son bulmaması durumunda şehri federalleştireceğini ifade etti. Açıklamasında Trump, 14 yaşından... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T00:11+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, yerel yönetimlerin şiddet suçları sorununu çözememesi halinde Washington DC'de federal kontrolü ele geçireceğini söyledi.Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, 14-16 yaş aralığındakilerin insanlara rastgele saldırdığını ve yetişkin olarak yargılanmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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abd, donald trump, washington, washington dc
abd, donald trump, washington, washington dc

Trump: Eğer Washington DC'de şiddet devam ederse yetkilerimi kullanıp şehri federalleştireceğim

00:11 06.08.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'de şiddet sorununun son bulmaması durumunda şehri federalleştireceğini ifade etti. Açıklamasında Trump, 14 yaşından itibaren yargılamaların 'yetişkin' olarak yapılması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yerel yönetimlerin şiddet suçları sorununu çözememesi halinde Washington DC'de federal kontrolü ele geçireceğini söyledi.
Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, 14-16 yaş aralığındakilerin insanlara rastgele saldırdığını ve yetişkin olarak yargılanmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Washington, D.C.’deki suç tamamen kontrolden çıkmış durumda. Yerel “gençler” ve çete üyeleri – bazıları sadece 14, 15, 16 yaşında – rastgele saldırıyor, gasp ediyor, sakatlıyor ve masum vatandaşlara ateş ediyor. Üstelik, neredeyse hemen serbest bırakılacaklarını bilerek bunu yapıyorlar. Hukuk uygulayıcılarından korkmuyorlar çünkü başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorlar. Ama artık bu değişecek! D.C.’deki yasalar değiştirilmeli ve bu “küçükler” yetişkin olarak yargılanmalı, 14 yaşından itibaren uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmalıdır.

Son kurban, yerel serseriler tarafından acımasızca dövüldü. Washington, D.C., tüm Amerikalılar ve – önemlisi – dünya kamuoyu için güvenli, temiz ve güzel bir yer olmalıdır. Eğer D.C. işini düzgün yapmazsa ve hızlıca toparlanmazsa, şehri federal kontrol altına almak ve burayı olması gerektiği gibi yönetmek dışında seçeneğimiz kalmayacak. Suçlulara açık bir mesaj verilmeli: Artık paçayı sıyıramayacaklar.

Belki bu çok daha önce yapılmalıydı; o zaman bu olağanüstü genç adam ve daha niceleri şiddet suçlarının dehşetini yaşamazdı. Bu böyle devam ederse, yetkilerimi kullanacağım ve bu şehri federalleştireceğim. AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN!

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