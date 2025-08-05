https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/abd-disisleri-bakanligi-olimpiyatlar-icin-beyaz-saray-gorev-gucu-olusturulacak-1098383765.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Olimpiyatlar için 'Beyaz Saray Görev Gücü' oluşturulacak

ABD Dışişleri Bakanlığı: Olimpiyatlar için 'Beyaz Saray Görev Gücü' oluşturulacak

Sputnik Türkiye

Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları için Trump'ın Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalaması... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T23:42+0300

2025-08-05T23:42+0300

2025-08-05T23:42+0300

dünya

abd

tammy bruce

donald trump

abd

los angeles

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2028 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamasının beklendiğini söyledi.Bruce, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump bugün, Los Angeles'ın dünya ev sahipliğine hazırlandığı 2028 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalıyor." dedi.Görev gücünün, Oyunların etkinlikleri için 'basitleştirilmiş vize süreçleri, güçlü güvenlik ve verimli ulaşım' sağlamak amacıyla federal, eyalet ve yerel makamların operasyonlarını koordine edeceğini söyledi.Bruce, "Bu eylem, Amerika'nın uluslararası etkileşim, turizm ve spor diplomasisi için küresel bir lider ve önde gelen bir destinasyon olarak kalıcı rolünü vurgulamaktadır" diye ekledi.ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Haziran 2024'te 2028 Olimpiyatlarını Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği olarak belirledi. Bu belirleme, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel ortakların önemli kaynaklarının kapsamlı bir güvenlik planında kullanılmasına olanak tanıyor.ABD, 2028 Yaz Olimpiyatları'nı Los Angeles'ta, 2034 Kış Olimpiyatları'nı ise Salt Lake City'de düzenleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/trump-beyaz-sarayin-catisina-cikti-ufak-bir-yuruyus-yapiyorum-1098381706.html

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