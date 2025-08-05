https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/abd-disisleri-bakanligi-olimpiyatlar-icin-beyaz-saray-gorev-gucu-olusturulacak-1098383765.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Olimpiyatlar için 'Beyaz Saray Görev Gücü' oluşturulacak
ABD Dışişleri Bakanlığı: Olimpiyatlar için 'Beyaz Saray Görev Gücü' oluşturulacak
Sputnik Türkiye
Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları için Trump'ın Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalaması... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T23:42+0300
2025-08-05T23:42+0300
2025-08-05T23:42+0300
dünya
abd
tammy bruce
donald trump
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2028 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamasının beklendiğini söyledi.Bruce, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump bugün, Los Angeles'ın dünya ev sahipliğine hazırlandığı 2028 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalıyor." dedi.Görev gücünün, Oyunların etkinlikleri için 'basitleştirilmiş vize süreçleri, güçlü güvenlik ve verimli ulaşım' sağlamak amacıyla federal, eyalet ve yerel makamların operasyonlarını koordine edeceğini söyledi.Bruce, "Bu eylem, Amerika'nın uluslararası etkileşim, turizm ve spor diplomasisi için küresel bir lider ve önde gelen bir destinasyon olarak kalıcı rolünü vurgulamaktadır" diye ekledi.ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Haziran 2024'te 2028 Olimpiyatlarını Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği olarak belirledi. Bu belirleme, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel ortakların önemli kaynaklarının kapsamlı bir güvenlik planında kullanılmasına olanak tanıyor.ABD, 2028 Yaz Olimpiyatları'nı Los Angeles'ta, 2034 Kış Olimpiyatları'nı ise Salt Lake City'de düzenleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/trump-beyaz-sarayin-catisina-cikti-ufak-bir-yuruyus-yapiyorum-1098381706.html
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abd, tammy bruce, donald trump, abd, los angeles
abd, tammy bruce, donald trump, abd, los angeles
ABD Dışişleri Bakanlığı: Olimpiyatlar için 'Beyaz Saray Görev Gücü' oluşturulacak
Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları için Trump'ın Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2028 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamasının beklendiğini söyledi.
Bruce, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump bugün, Los Angeles'ın dünya ev sahipliğine hazırlandığı 2028 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Beyaz Saray'da bir görev gücü kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalıyor." dedi.
Görev gücünün, Oyunların etkinlikleri için 'basitleştirilmiş vize süreçleri, güçlü güvenlik ve verimli ulaşım' sağlamak amacıyla federal, eyalet ve yerel makamların operasyonlarını koordine edeceğini söyledi.
Bruce, "Bu eylem, Amerika'nın uluslararası etkileşim, turizm ve spor diplomasisi için küresel bir lider ve önde gelen bir destinasyon olarak kalıcı rolünü vurgulamaktadır" diye ekledi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Haziran 2024'te 2028 Olimpiyatlarını Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği olarak belirledi. Bu belirleme, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel ortakların önemli kaynaklarının kapsamlı bir güvenlik planında kullanılmasına olanak tanıyor.
ABD, 2028 Yaz Olimpiyatları'nı Los Angeles'ta, 2034 Kış Olimpiyatları'nı ise Salt Lake City'de düzenleyecek.