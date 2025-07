https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/her-dogum-yaptiginda-bir-unlu-isim-hayatini-kaybediyor-son-kurbani-ozzy-osbourne-mu-1098090423.html

Her doğum yaptığında bir ünlü isim hayatını kaybediyor: 'Son kurbanı' Ozzy Osbourne mu?

Her doğum yaptığında bir ünlü isim hayatını kaybediyor: 'Son kurbanı' Ozzy Osbourne mu?

Sosyal medya fenomeni Trisha Paytas'ın yeni bebeğini kucağına almasıyla heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un ölüm haberinin aynı güne dek gelmesi sosyal medya...

Youtube dünyasının renkli isimlerinden biri olan Trisha Paytas'ın, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini kucağına almasının hemen ardından heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un hayatını kaybetmesi, sosyal medyada yıllardır süregelen 'reenkarnasyon' iddiaları yeniden alevlendirdi.Reenkarnasyon teorisiSosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 37 yaşındaki Trisha Paytas, Youtube kanalında yıllardır makyaj videolarından yemek mukbang'larına, hamilelik günlüklerinden dramalara kadar her konuda içerik üreten bir internet fenomeni olarak tanınıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Paytas her bebek doğurduğunda, dünyaca ünlü isimlerin hayatını kaybettiğini ve Paytas'ın bebeği olarak reenkarne olduklarını ileri sürüyor. Şu ana dek üç bebeği oldu:İnternet kullanıcılarının yorumlarıOzzy Osbourne'un ölümünü duyuran haberlerin altında Trisha Paytas'ın 'reenkarnasyon teorileri' de yer aldı. Bazı internet kullanıcıları Paytas'ın yenidoğan bebeğiyle verdiği pozların altına, 'Hoş geldin Ozzy Osbourne!', 'Trisha, artık buna bir dur demelisin!', 'Selam, Aquaman Moses Paytas-Osbourne' gibi eğlenceli yorumlar geldi. Teori nereden çıktı?Her şey Kraliçe Elizabeth’in ölüm gününde Trisha’nın doğuma girmesiyle başladı. Sonra her bebeği bir ünlü ölümüyle çakışınca, insanlar şaka yollu “Trisha bebekleri, ölen ünlülerin ruhlarını mı taşıyor?” demeye başladı.

