https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/her-dogum-yaptiginda-bir-unlu-isim-hayatini-kaybediyor-son-kurbani-ozzy-osbourne-mu-1098090423.html
Her doğum yaptığında bir ünlü isim hayatını kaybediyor: 'Son kurbanı' Ozzy Osbourne mu?
Her doğum yaptığında bir ünlü isim hayatını kaybediyor: 'Son kurbanı' Ozzy Osbourne mu?
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Sosyal medya fenomeni Trisha Paytas'ın yeni bebeğini kucağına almasıyla heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un ölüm haberinin aynı güne dek gelmesi sosyal medya... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T15:44+0300
2025-07-23T15:44+0300
2025-07-23T15:44+0300
yaşam
ozzy osbourne
papa francis
kraliçe 2. elizabeth
trisha paytas
reenkarnasyon
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Youtube dünyasının renkli isimlerinden biri olan Trisha Paytas'ın, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini kucağına almasının hemen ardından heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un hayatını kaybetmesi, sosyal medyada yıllardır süregelen 'reenkarnasyon' iddiaları yeniden alevlendirdi.Reenkarnasyon teorisiSosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 37 yaşındaki Trisha Paytas, Youtube kanalında yıllardır makyaj videolarından yemek mukbang'larına, hamilelik günlüklerinden dramalara kadar her konuda içerik üreten bir internet fenomeni olarak tanınıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Paytas her bebek doğurduğunda, dünyaca ünlü isimlerin hayatını kaybettiğini ve Paytas'ın bebeği olarak reenkarne olduklarını ileri sürüyor. Şu ana dek üç bebeği oldu:İnternet kullanıcılarının yorumlarıOzzy Osbourne'un ölümünü duyuran haberlerin altında Trisha Paytas'ın 'reenkarnasyon teorileri' de yer aldı. Bazı internet kullanıcıları Paytas'ın yenidoğan bebeğiyle verdiği pozların altına, 'Hoş geldin Ozzy Osbourne!', 'Trisha, artık buna bir dur demelisin!', 'Selam, Aquaman Moses Paytas-Osbourne' gibi eğlenceli yorumlar geldi. Teori nereden çıktı?Her şey Kraliçe Elizabeth’in ölüm gününde Trisha’nın doğuma girmesiyle başladı. Sonra her bebeği bir ünlü ölümüyle çakışınca, insanlar şaka yollu “Trisha bebekleri, ölen ünlülerin ruhlarını mı taşıyor?” demeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bu-iddialar-ortaligi-karistirdi-marstan-ornek-getirme-plani-dunyanin-sonunu-mu-getirecek-1098089621.html
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ozzy osbourne, papa francis, kraliçe 2. elizabeth, trisha paytas, reenkarnasyon
ozzy osbourne, papa francis, kraliçe 2. elizabeth, trisha paytas, reenkarnasyon
Her doğum yaptığında bir ünlü isim hayatını kaybediyor: 'Son kurbanı' Ozzy Osbourne mu?
Sosyal medya fenomeni Trisha Paytas'ın yeni bebeğini kucağına almasıyla heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un ölüm haberinin aynı güne dek gelmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yıllar önce üretilen bir teoriyi gün güzüne çıkardı.
Youtube dünyasının renkli isimlerinden biri olan Trisha Paytas'ın, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini kucağına almasının hemen ardından heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un hayatını kaybetmesi, sosyal medyada yıllardır süregelen 'reenkarnasyon' iddiaları yeniden alevlendirdi.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 37 yaşındaki Trisha Paytas, Youtube kanalında yıllardır makyaj videolarından yemek mukbang'larına, hamilelik günlüklerinden dramalara kadar her konuda içerik üreten bir internet fenomeni olarak tanınıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, Paytas her bebek doğurduğunda, dünyaca ünlü isimlerin hayatını kaybettiğini ve Paytas'ın bebeği olarak reenkarne olduklarını ileri sürüyor. Şu ana dek üç bebeği oldu:
2022'de kızı Malibu Barbie dünyaya geldi. Aynı gün, Kraliçe II. Elizabeth
hayatını kaybetti ve internet, Malibu Barbie'nin 'Kraliçe'nin reenkarnasyonu' olduğu teorisini ortaya çıkardı.
2024'te ikinci kızı Elvis'in doğumunun ardından İngiltere Kralı III. Charles'in
kanser tedavisi gördüğü gündeme gelince, sosyal medya kullanıcılarının teorileri yine patladı.
Üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurmasıyla Papa Francis'in
ölümünün denk gelmesi sosyal medyada yine konu olunca Paytas, 'olaylar arasında bağlantı kuramadığını' açıkladı. Şimdi ise, üçüncü çocuğu Aquaman Moses'ın doğumundan saatler sonra Ozzy Osbourne'un
ölüm haberi gelmesiyle internet kullanıcıları, teorileri tekrardan tartışmaya başladı.
İnternet kullanıcılarının yorumları
Ozzy Osbourne'un ölümünü duyuran haberlerin altında Trisha Paytas'ın 'reenkarnasyon teorileri' de yer aldı. Bazı internet kullanıcıları Paytas'ın yenidoğan bebeğiyle verdiği pozların altına, 'Hoş geldin Ozzy Osbourne!', 'Trisha, artık buna bir dur demelisin!', 'Selam, Aquaman Moses Paytas-Osbourne' gibi eğlenceli yorumlar geldi.
Her şey Kraliçe Elizabeth’in ölüm gününde Trisha’nın doğuma girmesiyle başladı. Sonra her bebeği bir ünlü ölümüyle çakışınca, insanlar şaka yollu “Trisha bebekleri, ölen ünlülerin ruhlarını mı taşıyor?” demeye başladı.