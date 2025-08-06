https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/teknesi-parcalanmis-olarak-bulunan-is-insani-halit-yukaydan-hala-bir-iz-bulunamadi--1098394501.html

Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı

Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı

Sputnik Türkiye

Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Tekne ve çevrede yapılan incelemelerde iş insanından bir ize... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T11:19+0300

2025-08-06T11:19+0300

2025-08-06T11:19+0300

türki̇ye

yalova

tekne

tekne kazası

bozcaada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098393813_0:0:1598:899_1920x0_80_0_0_08bc5ab8c4df9ef651d1fffe5d08fa9d.jpg

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle yola çıkan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. İş insanından ise hiç bir iz bulunamamıştı. Bu sabah bölgede arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatılırken yapılan açıklamada, "Kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır" denildi. Yolculuğa tek başına çıkmıştıBalıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/is-insani-halit-yukay-icin-arama-calismasi-baslatildi-teknesi-ikiye-bolunmus-halde-bulundu-1098383463.html

türki̇ye

yalova

bozcaada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalova, tekne, tekne kazası, bozcaada