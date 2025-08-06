https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/teknesi-parcalanmis-olarak-bulunan-is-insani-halit-yukaydan-hala-bir-iz-bulunamadi--1098394501.html
Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı
Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı
Sputnik Türkiye
Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Tekne ve çevrede yapılan incelemelerde iş insanından bir ize... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T11:19+0300
2025-08-06T11:19+0300
2025-08-06T11:19+0300
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Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle yola çıkan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. İş insanından ise hiç bir iz bulunamamıştı. Bu sabah bölgede arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatılırken yapılan açıklamada, "Kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır" denildi. Yolculuğa tek başına çıkmıştıBalıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/is-insani-halit-yukay-icin-arama-calismasi-baslatildi-teknesi-ikiye-bolunmus-halde-bulundu-1098383463.html
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yalova, tekne, tekne kazası, bozcaada
yalova, tekne, tekne kazası, bozcaada
Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı
Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Tekne ve çevrede yapılan incelemelerde iş insanından bir ize rastlanmadı.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle yola çıkan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. İş insanından ise hiç bir iz bulunamamıştı. Bu sabah bölgede arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatılırken yapılan açıklamada, "Kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır" denildi.
Yolculuğa tek başına çıkmıştı
Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.
"5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."
Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının, durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.