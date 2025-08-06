https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/savci-sayan-devlet-beni-dinlemeden-once-neden-apo-ile-gorusuyor-1098407514.html

Savcı Sayan: Devlet beni dinlemeden önce neden Apo ile görüşüyor?

Savcı Sayan: Devlet beni dinlemeden önce neden Apo ile görüşüyor?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Siyasetçi Savcı Sayan ve Gazeteci Ersin Eroğlu oldu. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T19:22+0300

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mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

türkiye

savcı sayan

abdullah öcalan

apo

güneydoğu

doğu

pkk

ak parti

yüksek askeri şura (yaş)

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AK Parti Milletvekili adayı ve eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı ‘komisyon’ tepkisini Mustafa Hoş’a açıkladı. Gazeteci Ersin Eroğlu ise YAŞ atamalarının detaylarını anlattı.'Biz bu vatanı emlakçıdan almadık' diyen Savcı Sayan şunları söyledi:'Abdullah Öcalan akil adam, orada oturmuş, göbeğini büyütmüş o adamdan akıl alacaklar''Devlet beni dinlemeden önce neden Apo ile görüşüyor?' diye sitemde bulunan Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Biz Abdullah Öcalan’la mı Kürt olduğumuzun farkına varacağız?''Biz Abdullah Öcalan’la mı Kürt olduğumuzun farkına varacağız?' ifadesini kullanan Savcı Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Kürt çocukları artık 5-6 tane dil konuşuyor'Siyasetçi Savcı Sayan, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:‘TSK’nın yapısı 15 Temmuz’dan sonra değişti'YAŞ atamalarını değerlendiren Gazeteci Ersin Eroğlu ise şöyle konuştu:'Baskılar ve tehditler çok fazla dikkate alınmadı''Şu anki TSK, kuvvet komutanlarıyla ve genel kurmay başkanlarıyla siyasi iradeyle en uyumlu çalışacak ekip diyebiliriz' ifadelerini kullanan Gazeteci Ersin Eroğlu şöyle devam etti:Gürak ile Bayraktaroğlu arasındaki farkYAŞ atamalarını değerlendiren Gazeteci Ersin Eroğlu konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

güneydoğu

doğu

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2025

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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