https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sampiyonlar-ligi-3uncu-eleme-turu-feyenoord-fenerbahce-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1098404309.html
Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı için Hollanda’da Feyenoord’la bugün karşılaşacak. Sarı‑lacivertliler, rövanşa avantajlı gitmek için... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T17:14+0300
2025-08-06T17:14+0300
2025-08-06T17:14+0300
spor
fenerbahçe
i̇stanbul
jhon duran
nelson semedo
milan skriniar
kadıköy
lazio
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam (6 Ağustos Çarşamba) 22.00’de De Kuip Stadyumu’nda Feyenoord’la karşılaşıyor. S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele, sarı‑lacivertlilerin play‑off turuna yükselme yolunda ilk virajı temsil ediyor.Kadrodaki yeni yüzlerTransfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar, bu zorlu deplasmanda forma giymeye hazırlanıyor. Güncel UEFA listesinde Fred, Öguz Aydın, En-Nesyri, Talisca gibi önemli isimler de bulunuyor.Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmaları Portekiz’de gerçekleştirdi; Lazio galibiyetiyle moral buldu. Sonrasında Benfica’ya karşı mağlup olsa da form tutarken, bu akşamki karşılaşmada sahadan avantaj peşinde çıkıyor.Rövanş maçı İstanbul’daÇift maçlı sistemde Freynoord ile rövanş 12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak. Sarı‑lacivertliler, ilk maçta tur için sağlam bir skor alarak onarın Kadıköy’e avantajlı çıkmak istiyor.Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’un teknik direktörü, eski sarı‑lacivertli yıldız Robin van Persie. 2015–2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, bu sezonun ikinci yarısında teknik direktörlüğe getirilmişti.Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuFenerbahçe’nin UEFA turnuvasına bildirdiği oyuncular arasında kaleci İrfan Can Eğribayat’tan forvet Cenk Tosun’a kadar önemli isimler yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder gibi bazı tecrübeli futbolcular UEFA listesine dahil edilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/28-yil-once-kaybolmustu-mumyalasmis-bedeni-eriyen-buzulun-icinde-bulundu-1098403574.html
i̇stanbul
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fenerbahçe şampiyonlar ligi, feyenoord fenerbahçe maçı, şampiyonlar ligi 3. eleme turu, jhon duran semedo skriniar transfer, robin van persie teknik direktör, rövanş maçı istanbul, s sport plus canlı, fenerbahçe uefa kadrosu
Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı için Hollanda’da Feyenoord’la bugün karşılaşacak. Sarı‑lacivertliler, rövanşa avantajlı gitmek için deplasmandan turu garantileyecek bir skor hedefliyor. Rövanş İstanbul’da oynanacak. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam (6 Ağustos Çarşamba) 22.00’de De Kuip Stadyumu’nda Feyenoord’la karşılaşıyor. S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele, sarı‑lacivertlilerin play‑off turuna yükselme yolunda ilk virajı temsil ediyor.
Transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar, bu zorlu deplasmanda forma giymeye hazırlanıyor. Güncel UEFA listesinde Fred, Öguz Aydın, En-Nesyri, Talisca gibi önemli isimler de bulunuyor.
Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmaları Portekiz’de gerçekleştirdi; Lazio galibiyetiyle moral buldu. Sonrasında Benfica’ya karşı mağlup olsa da form tutarken, bu akşamki karşılaşmada sahadan avantaj peşinde çıkıyor.
Çift maçlı sistemde Freynoord ile rövanş 12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak. Sarı‑lacivertliler, ilk maçta tur için sağlam bir skor alarak onarın Kadıköy’e avantajlı çıkmak istiyor.
Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’un teknik direktörü, eski sarı‑lacivertli yıldız Robin van Persie. 2015–2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, bu sezonun ikinci yarısında teknik direktörlüğe getirilmişti.
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu
Fenerbahçe’nin UEFA turnuvasına bildirdiği oyuncular arasında kaleci İrfan Can Eğribayat’tan forvet Cenk Tosun’a kadar önemli isimler yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder gibi bazı tecrübeli futbolcular UEFA listesine dahil edilmedi.