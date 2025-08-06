https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sampiyonlar-ligi-3uncu-eleme-turu-feyenoord-fenerbahce-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1098404309.html

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı için Hollanda’da Feyenoord’la bugün karşılaşacak. Sarı‑lacivertliler, rövanşa avantajlı gitmek için... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T17:14+0300

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spor

fenerbahçe

i̇stanbul

jhon duran

nelson semedo

milan skriniar

kadıköy

lazio

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam (6 Ağustos Çarşamba) 22.00’de De Kuip Stadyumu’nda Feyenoord’la karşılaşıyor. S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele, sarı‑lacivertlilerin play‑off turuna yükselme yolunda ilk virajı temsil ediyor.Kadrodaki yeni yüzlerTransfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar, bu zorlu deplasmanda forma giymeye hazırlanıyor. Güncel UEFA listesinde Fred, Öguz Aydın, En-Nesyri, Talisca gibi önemli isimler de bulunuyor.Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmaları Portekiz’de gerçekleştirdi; Lazio galibiyetiyle moral buldu. Sonrasında Benfica’ya karşı mağlup olsa da form tutarken, bu akşamki karşılaşmada sahadan avantaj peşinde çıkıyor.Rövanş maçı İstanbul’daÇift maçlı sistemde Freynoord ile rövanş 12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak. Sarı‑lacivertliler, ilk maçta tur için sağlam bir skor alarak onarın Kadıköy’e avantajlı çıkmak istiyor.Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’un teknik direktörü, eski sarı‑lacivertli yıldız Robin van Persie. 2015–2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, bu sezonun ikinci yarısında teknik direktörlüğe getirilmişti.Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuFenerbahçe’nin UEFA turnuvasına bildirdiği oyuncular arasında kaleci İrfan Can Eğribayat’tan forvet Cenk Tosun’a kadar önemli isimler yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder gibi bazı tecrübeli futbolcular UEFA listesine dahil edilmedi.

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i̇stanbul

kadıköy

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