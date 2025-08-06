Sağanak yağış bastırıyor, rüzgar şiddetini artırıyor, sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
© Didem MenteAnkara'da sağanak
© Didem Mente
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Meteoroloji'nin 6 Ağustos hava durumu tahminlerine göre, Marmara'da şiddetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Güney, İç ve Doğu bölgelerde sıcaklıklar yükselirken Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sıcaklık yükselmeye devam edecek. Sert rüzgarların estiği Marmara ve Ege'nin kuzeyinde rüzgarın hızı 70 km/saate varacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'nin kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir: 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne: 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat).
EGE
Afyonkarahisar: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 41°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat).
AKDENİZ
Adana: 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Hatay: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Genel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Ankara: 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Konya: 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Genel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Bolu: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Genel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ve Trabzon’un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Kars: 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Van: 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Genel: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 43°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Mardin: 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Siirt: 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Genel: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.