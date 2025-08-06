https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/saganak-yagis-bastiriyor-ruzgar-siddetini-artiriyor-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098385926.html

Sağanak yağış bastırıyor, rüzgar şiddetini artırıyor, sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış bastırıyor, rüzgar şiddetini artırıyor, sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

6 Ağustos hava durumu raporuna göre Marmara ve Ege'de sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Güneydoğu'da sıcaklık 43°C'yi bulurken, Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar etkili olacak.

2025-08-06T06:58+0300

2025-08-06T06:58+0300

2025-08-06T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sıcaklık yükselmeye devam edecek. Sert rüzgarların estiği Marmara ve Ege'nin kuzeyinde rüzgarın hızı 70 km/saate varacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'nin kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak.Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uyardıRüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAGenel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat).EGEGenel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat).AKDENİZGenel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUGenel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZGenel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ve Trabzon’un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUGenel: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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6 ağustos hava durumu, marmara sağanak yağış, i̇stanbul fırtına uyarısı, manisa gök gürültülü sağanak, diyarbakır 43 derece, karadeniz yerel yağış, hatay kıyı yağmuru, ege kuzey rüzgar, adana sağanak, trabzon iç kesim yağış, meteoroloji uyarısı marmara, osmaniye toroslar yağış