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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/saganak-yagis-bastiriyor-ruzgar-siddetini-artiriyor-sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098385926.html
Sağanak yağış bastırıyor, rüzgar şiddetini artırıyor, sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sağanak yağış bastırıyor, rüzgar şiddetini artırıyor, sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
6 Ağustos hava durumu raporuna göre Marmara ve Ege'de sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Güneydoğu'da sıcaklık 43°C'yi bulurken, Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar etkili olacak.
2025-08-06T06:58+0300
2025-08-06T06:58+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sıcaklık yükselmeye devam edecek. Sert rüzgarların estiği Marmara ve Ege'nin kuzeyinde rüzgarın hızı 70 km/saate varacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'nin kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak.Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uyardıRüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAGenel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat).EGEGenel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat).AKDENİZGenel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUGenel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZGenel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ve Trabzon’un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUGenel: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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6 ağustos hava durumu, marmara sağanak yağış, i̇stanbul fırtına uyarısı, manisa gök gürültülü sağanak, diyarbakır 43 derece, karadeniz yerel yağış, hatay kıyı yağmuru, ege kuzey rüzgar, adana sağanak, trabzon iç kesim yağış, meteoroloji uyarısı marmara, osmaniye toroslar yağış
6 ağustos hava durumu, marmara sağanak yağış, i̇stanbul fırtına uyarısı, manisa gök gürültülü sağanak, diyarbakır 43 derece, karadeniz yerel yağış, hatay kıyı yağmuru, ege kuzey rüzgar, adana sağanak, trabzon iç kesim yağış, meteoroloji uyarısı marmara, osmaniye toroslar yağış

Sağanak yağış bastırıyor, rüzgar şiddetini artırıyor, sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:58 06.08.2025
© Didem MenteAnkara'da sağanak
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Didem Mente
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Meteoroloji'nin 6 Ağustos hava durumu tahminlerine göre, Marmara'da şiddetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Güney, İç ve Doğu bölgelerde sıcaklıklar yükselirken Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sıcaklık yükselmeye devam edecek. Sert rüzgarların estiği Marmara ve Ege'nin kuzeyinde rüzgarın hızı 70 km/saate varacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'nin kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Balıkesir: 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne: 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat).

EGE

Afyonkarahisar: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat).

AKDENİZ

Adana: 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 32°C
Az bulutlu ve açık
Hatay: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 36°C
Az bulutlu ve açık
Genel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Adana ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Ankara: 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya: 36°C
Az bulutlu ve açık
Genel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Bolu: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Genel: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ve Trabzon’un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars: 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 40°C
Az bulutlu ve açık
Van: 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
Genel: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 43°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C
Az bulutlu ve açık
Mardin: 37°C
Az bulutlu ve açık
Siirt: 42°C
Az bulutlu ve açık
Genel: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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