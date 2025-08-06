https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusyada-abd-istihbaratina-bilgi-veren-bir-kisi-tutuklandi-1098401583.html
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kaliningrad kentinde, uzay uyduları için motor üretme teknolojileriyle ilgili bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına sızdıran bir kişi tutukladı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T14:32+0300
2025-08-06T14:32+0300
2025-08-06T14:36+0300
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Kaliningrad Bölge Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, işletmelerden birinin eski çalışanı olan bu kişiye karşı ‘devlete ihanet’ suçlamasından dava açıldığı bildirildi.Soruşturma yürüten makamların verdiği bilgiye göre, şüpheli 2020 yılında, daha önce çalıştığı tesiste elektronik uzay uydu motorları üretimine ilişkin gizli olanlar dahil çeşitli bilgileri toplamak ve daha sonra aktarmak amacıyla, ABD’nin federal hükümeti ve çeşitli savunma kurumlarının çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren bir şirketle gizli işbirliği anlaşması imzaladı.O.'nun Temmuz 2021 - Aralık 2023 döneminde, tesisin ürettiği motorların üretim teknolojisine ilişkin bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına aktarmak üzere topladığı ve sakladığı kaydedilen açıklamada, “Merkez Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, sanık O. hakkında 30 Eylül 2025 tarihine kadar tutuklama kararı alındı” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusya-ukraynali-askerlerin-casov-yarda-sivilleri-oldurdugune-dair-deliller-topladi-1098399518.html
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rusya, abd, i̇stihbarat, gizli bilgiler, uzay
rusya, abd, i̇stihbarat, gizli bilgiler, uzay
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
14:32 06.08.2025 (güncellendi: 14:36 06.08.2025)
Rusya’nın Kaliningrad kentinde, uzay uyduları için motor üretme teknolojileriyle ilgili bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına sızdıran bir kişi tutukladı.
Kaliningrad Bölge Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, işletmelerden birinin eski çalışanı olan bu kişiye karşı ‘devlete ihanet’ suçlamasından dava açıldığı bildirildi.
Soruşturma yürüten makamların verdiği bilgiye göre, şüpheli 2020 yılında, daha önce çalıştığı tesiste elektronik uzay uydu motorları üretimine ilişkin gizli olanlar dahil çeşitli bilgileri toplamak ve daha sonra aktarmak amacıyla, ABD’nin federal hükümeti ve çeşitli savunma kurumlarının çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren bir şirketle gizli işbirliği anlaşması imzaladı.
O.'nun Temmuz 2021 - Aralık 2023 döneminde, tesisin ürettiği motorların üretim teknolojisine ilişkin bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına aktarmak üzere topladığı ve sakladığı kaydedilen açıklamada, “Merkez Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, sanık O. hakkında 30 Eylül 2025 tarihine kadar tutuklama kararı alındı” dendi.