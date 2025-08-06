Türkiye
Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusyada-abd-istihbaratina-bilgi-veren-bir-kisi-tutuklandi-1098401583.html
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kaliningrad kentinde, uzay uyduları için motor üretme teknolojileriyle ilgili bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına sızdıran bir kişi tutukladı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T14:32+0300
2025-08-06T14:36+0300
dünya
rusya
abd
i̇stihbarat
gizli bilgiler
uzay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098401426_0:0:571:321_1920x0_80_0_0_e7c1074a6d6a8e07d7e9d32cd4bd9c94.jpg
Kaliningrad Bölge Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, işletmelerden birinin eski çalışanı olan bu kişiye karşı ‘devlete ihanet’ suçlamasından dava açıldığı bildirildi.Soruşturma yürüten makamların verdiği bilgiye göre, şüpheli 2020 yılında, daha önce çalıştığı tesiste elektronik uzay uydu motorları üretimine ilişkin gizli olanlar dahil çeşitli bilgileri toplamak ve daha sonra aktarmak amacıyla, ABD’nin federal hükümeti ve çeşitli savunma kurumlarının çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren bir şirketle gizli işbirliği anlaşması imzaladı.O.'nun Temmuz 2021 - Aralık 2023 döneminde, tesisin ürettiği motorların üretim teknolojisine ilişkin bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına aktarmak üzere topladığı ve sakladığı kaydedilen açıklamada, “Merkez Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, sanık O. hakkında 30 Eylül 2025 tarihine kadar tutuklama kararı alındı” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusya-ukraynali-askerlerin-casov-yarda-sivilleri-oldurdugune-dair-deliller-topladi-1098399518.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098401426_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_05227edbf48f1551a85205bfd3264be6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, i̇stihbarat, gizli bilgiler, uzay
rusya, abd, i̇stihbarat, gizli bilgiler, uzay

Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı

14:32 06.08.2025 (güncellendi: 14:36 06.08.2025)
© FotoğrafRusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Rusya’nın Kaliningrad kentinde, uzay uyduları için motor üretme teknolojileriyle ilgili bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına sızdıran bir kişi tutukladı.
Kaliningrad Bölge Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, işletmelerden birinin eski çalışanı olan bu kişiye karşı ‘devlete ihanet’ suçlamasından dava açıldığı bildirildi.
Soruşturma yürüten makamların verdiği bilgiye göre, şüpheli 2020 yılında, daha önce çalıştığı tesiste elektronik uzay uydu motorları üretimine ilişkin gizli olanlar dahil çeşitli bilgileri toplamak ve daha sonra aktarmak amacıyla, ABD’nin federal hükümeti ve çeşitli savunma kurumlarının çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren bir şirketle gizli işbirliği anlaşması imzaladı.
O.'nun Temmuz 2021 - Aralık 2023 döneminde, tesisin ürettiği motorların üretim teknolojisine ilişkin bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına aktarmak üzere topladığı ve sakladığı kaydedilen açıklamada, “Merkez Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, sanık O. hakkında 30 Eylül 2025 tarihine kadar tutuklama kararı alındı” dendi.
Çasov Yar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Ukraynalı askerlerin Çasov Yar'da sivilleri öldürdüğüne dair deliller topladı
13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала