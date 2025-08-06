https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusya-ukraynali-askerlerin-casov-yarda-sivilleri-oldurdugune-dair-deliller-topladi-1098399518.html
Rusya, Ukraynalı askerlerin Çasov Yar'da sivilleri öldürdüğüne dair deliller topladı
Rusya, Ukraynalı askerlerin Çasov Yar'da sivilleri öldürdüğüne dair deliller topladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, yetkili makamların, Ukraynalı askerlerin aktif çatışmalar sırasında Çaşov Yar'dan tahliye... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T13:23+0300
2025-08-06T13:23+0300
2025-08-06T13:39+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin Çasov Yar’da sivilleri öldürdüğüne dair delillerin toplandığını söyledi.Miroşnik, “Ukrayna'nın, özellikle de Çasov Yar'da, katlettiği insanların kesin sayısını söylemek şu anda son derece zor. Az çok doğru veriler, kurtuluştan ancak aylar sonra, nüfus araştırmaları yapıldıktan, mezar yerleri tespit edildikten ve insanların ölümlerinin şiddete dayalı doğasını ortaya çıkarmak için mezar açma ve diğer prosedürler gibi uygun prosedürler uygulandıktan sonra ortaya çıkabilir” ifadesini kullandı.Çasov Yar’dan tahliye edilen veya kaçmayı başaran kişilerin ifadelerinin olduğunu belirten Miroşnik, “Ukraynalı militanlar buna aktif olarak karşı çıktı ve cephe hattını geçip Rus birliklerinin kontrolündeki bölgede saklanmaya çalışan insanları vurdu. Bugün buna benzer onlarca tanıklık var” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Temmuz sabahı, Çasov Yar kentinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.‘Ukraynalı askerler Kursk Bölgesi’nde 350 sivili öldürdü’Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Kursk macerasının sonuçlarına dair nihai değerlendirmeler hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen Miroşnik, “Bugün vardığımız tüm sonuçlar, sunduğumuz tüm istatistikler, ‘en az’ uyarısını içeriyor. En az 350'den fazla sivilin öldüğünü bildiğimizi söylüyoruz. En azından, Kursk bölgesinde yaralanan ve sakat kalan binden fazla kişi hakkında veriye sahibiz” ifadesini kullandı.Şu ana kadar Kursk Bölgesinde Ukraynalı militanlar tarafından işlenen suç eylemleriyle ilgili 600'den fazla ceza davasının açıldığını bildiren Miroşnik, Ombudsman Tatyana Moskalkova'nın verdiği bilgiye dayanarak, Kursk Bölgesinden en az 30 sivilin zorla yerlerinden edildikleri Ukrayna topraklarında kendi istekleri dışında bulunduğu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-155-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1098398856.html
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rusya, rodion miroşnik, çasov yar, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
rusya, rodion miroşnik, çasov yar, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
Rusya, Ukraynalı askerlerin Çasov Yar'da sivilleri öldürdüğüne dair deliller topladı
13:23 06.08.2025 (güncellendi: 13:39 06.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, yetkili makamların, Ukraynalı askerlerin aktif çatışmalar sırasında Çaşov Yar'dan tahliye olmaya çalışan sivilleri öldürdüğüne dair onlarca delil topladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin Çasov Yar’da sivilleri öldürdüğüne dair delillerin toplandığını söyledi.
Miroşnik, “Ukrayna'nın, özellikle de Çasov Yar'da, katlettiği insanların kesin sayısını söylemek şu anda son derece zor. Az çok doğru veriler, kurtuluştan ancak aylar sonra, nüfus araştırmaları yapıldıktan, mezar yerleri tespit edildikten ve insanların ölümlerinin şiddete dayalı doğasını ortaya çıkarmak için mezar açma ve diğer prosedürler gibi uygun prosedürler uygulandıktan sonra ortaya çıkabilir” ifadesini kullandı.
Çasov Yar’dan tahliye edilen veya kaçmayı başaran kişilerin ifadelerinin olduğunu belirten Miroşnik, “Ukraynalı militanlar buna aktif olarak karşı çıktı ve cephe hattını geçip Rus birliklerinin kontrolündeki bölgede saklanmaya çalışan insanları vurdu. Bugün buna benzer onlarca tanıklık var” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Temmuz sabahı, Çasov Yar kentinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
‘Ukraynalı askerler Kursk Bölgesi’nde 350 sivili öldürdü’
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Kursk macerasının sonuçlarına dair nihai değerlendirmeler hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen Miroşnik, “Bugün vardığımız tüm sonuçlar, sunduğumuz tüm istatistikler, ‘en az’ uyarısını içeriyor. En az 350'den fazla sivilin öldüğünü bildiğimizi söylüyoruz. En azından, Kursk bölgesinde yaralanan ve sakat kalan binden fazla kişi hakkında veriye sahibiz” ifadesini kullandı.
Şu ana kadar Kursk Bölgesinde Ukraynalı militanlar tarafından işlenen suç eylemleriyle ilgili 600'den fazla ceza davasının açıldığını bildiren Miroşnik, Ombudsman Tatyana Moskalkova'nın verdiği bilgiye dayanarak, Kursk Bölgesinden en az 30 sivilin zorla yerlerinden edildikleri Ukrayna topraklarında kendi istekleri dışında bulunduğu söyledi.