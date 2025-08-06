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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-155-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1098398856.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat bölgesinde bin 155 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat bölgesinde bin 155 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:57+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 3 tankı ve 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna askeri savunmasını besleyen doğalgaz tesisleri, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusunun 7 adet güdümlü uçak bombası ve 244 uçak tipi İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından engellenirken Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz’in güneybatısında düşmanın iki insansız hücumbotunu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-yarin-bae-devlet-baskani-nahyanla-gorusecek-1098398427.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat bölgesinde bin 155 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

12:57 06.08.2025 (güncellendi: 13:01 06.08.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın 3 tankı ve 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna askeri savunmasını besleyen doğalgaz tesisleri, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ukrayna ordusunun 7 adet güdümlü uçak bombası ve 244 uçak tipi İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından engellenirken Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz’in güneybatısında düşmanın iki insansız hücumbotunu imha etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
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