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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-yarin-bae-devlet-baskani-nahyanla-gorusecek-1098398427.html
Putin yarın BAE Devlet Başkanı Nahyan’la görüşecek
Putin yarın BAE Devlet Başkanı Nahyan’la görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 7 Ağustos Perşembe günü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:38+0300
2025-08-06T12:42+0300
dünya
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
vladimir putin
muhammed bin zayed al nahyan
ortadoğu
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunacak.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasında 7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilecek” ifadesi kullanıldı.Görüşmede, Rusya-BAE arasında çok yönlü işbirliğinin mevcut durumu geleceğine yönelik beklentilerin yanı sıra, Ortadoğu'daki durum dahil uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-abd-ozel-temsilcisi-witkoffu-kabul-etti-1098397425.html
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rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, ortadoğu
rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, ortadoğu

Putin yarın BAE Devlet Başkanı Nahyan’la görüşecek

12:38 06.08.2025 (güncellendi: 12:42 06.08.2025)
© KremlinBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Rusya Putin
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 7 Ağustos Perşembe günü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği belirtildi.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunacak.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasında 7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilecek” ifadesi kullanıldı.
Görüşmede, Rusya-BAE arasında çok yönlü işbirliğinin mevcut durumu geleceğine yönelik beklentilerin yanı sıra, Ortadoğu'daki durum dahil uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınacağı kaydedildi.
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
DÜNYA
Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti
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