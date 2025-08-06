https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-abd-ozel-temsilcisi-witkoffu-kabul-etti-1098397425.html
Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti
Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD’li mevkidaşı Trump’ın özel temsilcisi Witkoff’u Kremlin’de kabul ettiği belirtildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:01+0300
2025-08-06T12:01+0300
2025-08-06T12:24+0300
dünya
rusya
abd
vladimir putin
steve witkoff
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095332143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b98d8d19c5cce24c8f6b974516c2ea87.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in, bugün Moskova’yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’u kabul ettiği bildirldi.Görüşmeye, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.Witkoff sabah erken saatlerde Moskova’ya geldi. Bu, ABD’li diplomatın 2025’te gerçekleştirdiği beşinci ziyaret özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-yakinda-sandu-iktidari-kaybedecek-gutsul-serbest-kalacak-1098396872.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095332143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6ff7f8b48e932f5cf7762ea1d3a2fa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff, kremlin
rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff, kremlin
Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti
12:01 06.08.2025 (güncellendi: 12:24 06.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD’li mevkidaşı Trump’ın özel temsilcisi Witkoff’u Kremlin’de kabul ettiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in, bugün Moskova’yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’u kabul ettiği bildirldi.
Görüşmeye, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.
Witkoff sabah erken saatlerde Moskova’ya geldi. Bu, ABD’li diplomatın 2025’te gerçekleştirdiği beşinci ziyaret özelliğini taşıyor.