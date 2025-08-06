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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-abd-ozel-temsilcisi-witkoffu-kabul-etti-1098397425.html
Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti
Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD’li mevkidaşı Trump’ın özel temsilcisi Witkoff’u Kremlin’de kabul ettiği belirtildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:01+0300
2025-08-06T12:24+0300
dünya
rusya
abd
vladimir putin
steve witkoff
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in, bugün Moskova’yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’u kabul ettiği bildirldi.Görüşmeye, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.Witkoff sabah erken saatlerde Moskova’ya geldi. Bu, ABD’li diplomatın 2025’te gerçekleştirdiği beşinci ziyaret özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-yakinda-sandu-iktidari-kaybedecek-gutsul-serbest-kalacak-1098396872.html
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rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff, kremlin
rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff, kremlin

Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti

12:01 06.08.2025 (güncellendi: 12:24 06.08.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD’li mevkidaşı Trump’ın özel temsilcisi Witkoff’u Kremlin’de kabul ettiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in, bugün Moskova’yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’u kabul ettiği bildirldi.
Görüşmeye, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.
Witkoff sabah erken saatlerde Moskova’ya geldi. Bu, ABD’li diplomatın 2025’te gerçekleştirdiği beşinci ziyaret özelliğini taşıyor.
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