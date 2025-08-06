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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-yakinda-sandu-iktidari-kaybedecek-gutsul-serbest-kalacak-1098396872.html
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Yakında Sandu iktidarı kaybedecek, Gutsul serbest kalacak
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Yakında Sandu iktidarı kaybedecek, Gutsul serbest kalacak
Sputnik Türkiye
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri Şor, en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Sandu’nun iktidarı kaybedeceğini ve Gagavuzya lideri Gutsul’un serbest... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T11:52+0300
2025-08-06T11:56+0300
dünya
moldova
i̇lan şor
yevgeniya gutsul
gagavuzya
maia sandu
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Zafer Bloğu lideri İlan Şor, Rus televizyona açıklamasında, en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun iktidarını devirip, asılsız suçlamayla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul’un serbest kalacağından emin olduğunu söyledi.Şor, “Yakın gelecekte bu alçak ve insanlık dışı rejimi devireceğimizden ve Gutsul'un serbest bırakılacağından eminim” şeklinde konuştu.Kişinev İlçe Mahkemesi, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'u, Şor Partisi'ni finanse ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımıGagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoff-ve-dmitriyev-moskovada-zaryadye-parkini-gezdi-1098391034.html
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moldova, i̇lan şor, yevgeniya gutsul, gagavuzya, maia sandu
moldova, i̇lan şor, yevgeniya gutsul, gagavuzya, maia sandu

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Yakında Sandu iktidarı kaybedecek, Gutsul serbest kalacak

11:52 06.08.2025 (güncellendi: 11:56 06.08.2025)
© Sputnik / Aleksandr KryajevMoldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
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Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri Şor, en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Sandu’nun iktidarı kaybedeceğini ve Gagavuzya lideri Gutsul’un serbest bırakılacağını belirtti.
Zafer Bloğu lideri İlan Şor, Rus televizyona açıklamasında, en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun iktidarını devirip, asılsız suçlamayla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul’un serbest kalacağından emin olduğunu söyledi.
Şor, “Yakın gelecekte bu alçak ve insanlık dışı rejimi devireceğimizden ve Gutsul'un serbest bırakılacağından eminim” şeklinde konuştu.
Kişinev İlçe Mahkemesi, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'u, Şor Partisi'ni finanse ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımı

Gagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.

Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.

Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:

🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.

🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.

Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.

Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
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