https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/motorine-buyuk-indirim-geliyor-gece-yarisi-fiyatlar-degisecek-1098388210.html
Motorine büyük indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek
Motorine büyük indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarının gerilemesi akaraykıta indirim getirdi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1.77 TL indirim geliyor. Benzin ve LPG’de ise... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T09:23+0300
2025-08-06T09:23+0300
2025-08-06T09:25+0300
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akaryakıt fiyatları
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Geçtiğimiz hafta brent petrol varil fiyatı 72 dolardan 70 dolara düştü, hatta 67 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlı indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatına 1.77 TL indirim yapılacak.Motorin fiyatı 52 TL’lere inecekİndirim sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık 52 TL olacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu gece için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla motorin kullanıcıları indirimden doğrudan faydalanacak.6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?6 Ağustos sabahı itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şöyleydi:Motorine ne zaman indirim geliyor?İndirim 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak. Yeni motorin fiyatlarının gün içinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1098295171.html
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motorin indirimi, brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatları 2025, 6 ağustos motorin fiyatı, motorin litre fiyatı, akaryakıta indirim geldi, 6 ağustos güncel akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar, motorin kaç tl
motorin indirimi, brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatları 2025, 6 ağustos motorin fiyatı, motorin litre fiyatı, akaryakıta indirim geldi, 6 ağustos güncel akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar, motorin kaç tl
Motorine büyük indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek
09:23 06.08.2025 (güncellendi: 09:25 06.08.2025)
Brent petrol fiyatlarının gerilemesi akaraykıta indirim getirdi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1.77 TL indirim geliyor. Benzin ve LPG’de ise değişiklik beklenmiyor. Peki, 6 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin-motorin fiyatları kaç TL?
Geçtiğimiz hafta brent petrol varil fiyatı 72 dolardan 70 dolara düştü, hatta 67 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlı indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatına 1.77 TL indirim yapılacak.
Motorin fiyatı 52 TL’lere inecek
İndirim sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık 52 TL olacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu gece için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla motorin kullanıcıları indirimden doğrudan faydalanacak.
6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
6 Ağustos sabahı itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şöyleydi:
İstanbul Avrupa: Benzin 51.46 TL • Motorin 53.77 TL • LPG 26.51 TL
İstanbul Anadolu: Benzin 51.31 TL • Motorin 53.65 TL • LPG 25.88 TL
Ankara: Benzin 52.17 TL • Motorin 54.67 TL • LPG 26.40 TL
İzmir: Benzin 52.50 TL • Motorin 55.01 TL • LPG 26.33 TL
Motorine ne zaman indirim geliyor?
İndirim 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak. Yeni motorin fiyatlarının gün içinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.