https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/motorine-buyuk-indirim-geliyor-gece-yarisi-fiyatlar-degisecek-1098388210.html

Motorine büyük indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek

Motorine büyük indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarının gerilemesi akaraykıta indirim getirdi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1.77 TL indirim geliyor. Benzin ve LPG’de ise... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T09:23+0300

2025-08-06T09:23+0300

2025-08-06T09:25+0300

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akaryakıt fiyatları

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Geçtiğimiz hafta brent petrol varil fiyatı 72 dolardan 70 dolara düştü, hatta 67 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlı indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatına 1.77 TL indirim yapılacak.Motorin fiyatı 52 TL’lere inecekİndirim sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık 52 TL olacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu gece için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla motorin kullanıcıları indirimden doğrudan faydalanacak.6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?6 Ağustos sabahı itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şöyleydi:Motorine ne zaman indirim geliyor?İndirim 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak. Yeni motorin fiyatlarının gün içinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1098295171.html

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Sputnik Türkiye

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