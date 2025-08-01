https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1098295171.html

Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla sabit kaldı. Ancak sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesi 1 TL’nin üzerinde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T10:23+0300

2025-08-01T10:23+0300

2025-08-01T10:23+0300

ekonomi̇

motorin

benzin

akaryakıt

ankara

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg

Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG'ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bu hafta araç sahipleri sabit fiyatlarla güne başladı.Sektör temsilcileri, özellikle döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL’nin üzerinde zam gelebileceği uyarısında bulundu. Zammın 2 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olabileceği belirtiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatlarıTürkiye genelinde pompa fiyatlarında bölgesel farklılıklar görülürken, üç büyük şehirdeki 1 Ağustos tarihli fiyatlar şöyle:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/resmi-gazetede-yayimlandi-bankada-parasi-olanlar-dikkat-1098292830.html

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, lpg fiyatları, brent petrol, döviz kuru, 1 ağustos 2025 akaryakıt fiyatı, araç sahipleri zam beklentisi