https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1098295171.html
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla sabit kaldı. Ancak sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesi 1 TL’nin üzerinde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T10:23+0300
2025-08-01T10:23+0300
2025-08-01T10:23+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
akaryakıt
ankara
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG'ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bu hafta araç sahipleri sabit fiyatlarla güne başladı.Sektör temsilcileri, özellikle döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL’nin üzerinde zam gelebileceği uyarısında bulundu. Zammın 2 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olabileceği belirtiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatlarıTürkiye genelinde pompa fiyatlarında bölgesel farklılıklar görülürken, üç büyük şehirdeki 1 Ağustos tarihli fiyatlar şöyle:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/resmi-gazetede-yayimlandi-bankada-parasi-olanlar-dikkat-1098292830.html
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, lpg fiyatları, brent petrol, döviz kuru, 1 ağustos 2025 akaryakıt fiyatı, araç sahipleri zam beklentisi
akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, lpg fiyatları, brent petrol, döviz kuru, 1 ağustos 2025 akaryakıt fiyatı, araç sahipleri zam beklentisi
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla sabit kaldı. Ancak sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesi 1 TL’nin üzerinde zam beklendiğini duyurdu.
Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG'ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bu hafta araç sahipleri sabit fiyatlarla güne başladı.
Sektör temsilcileri, özellikle döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL’nin üzerinde zam gelebileceği uyarısında bulundu. Zammın 2 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olabileceği belirtiliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları
Türkiye genelinde pompa fiyatlarında bölgesel farklılıklar görülürken, üç büyük şehirdeki 1 Ağustos tarihli fiyatlar şöyle:
📍 İstanbul Anadolu Yakası