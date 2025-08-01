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Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla sabit kaldı. Ancak sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesi 1 TL’nin üzerinde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
motorin
benzin
akaryakıt
ankara
i̇zmir
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Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG'ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bu hafta araç sahipleri sabit fiyatlarla güne başladı.Sektör temsilcileri, özellikle döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL’nin üzerinde zam gelebileceği uyarısında bulundu. Zammın 2 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olabileceği belirtiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatlarıTürkiye genelinde pompa fiyatlarında bölgesel farklılıklar görülürken, üç büyük şehirdeki 1 Ağustos tarihli fiyatlar şöyle:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/resmi-gazetede-yayimlandi-bankada-parasi-olanlar-dikkat-1098292830.html
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akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, lpg fiyatları, brent petrol, döviz kuru, 1 ağustos 2025 akaryakıt fiyatı, araç sahipleri zam beklentisi
akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin fiyatı, lpg fiyatları, brent petrol, döviz kuru, 1 ağustos 2025 akaryakıt fiyatı, araç sahipleri zam beklentisi

Akaryakıt fiyatları yarın değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor

10:23 01.08.2025
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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Akaryakıt fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla sabit kaldı. Ancak sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesi 1 TL’nin üzerinde zam beklendiğini duyurdu.
Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG'ye yapılan 48 kuruşluk zammın ardından bu hafta araç sahipleri sabit fiyatlarla güne başladı.
Sektör temsilcileri, özellikle döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL’nin üzerinde zam gelebileceği uyarısında bulundu. Zammın 2 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olabileceği belirtiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye genelinde pompa fiyatlarında bölgesel farklılıklar görülürken, üç büyük şehirdeki 1 Ağustos tarihli fiyatlar şöyle:

📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL
Motorin: 53,61 TL
LPG: 26,48 TL

📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL

📍 Ankara

Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL

📍 İzmir

Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL
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