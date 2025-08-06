https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/marilyn-monroeya-otopsi-yapan-adli-tabip-konustu-1098390253.html
Marilyn Monroe'ya otopsi yapan adli tabip konuştu
Marilyn Monroe'ya otopsi yapan adli tabip konuştu
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü film yıldızı Marilyn Monroe'ya otopsi yapan zamanın adli doktoru Thomas Noguchi Şubat ayında biyografik kitaba konu oldu. Noguchi'nin sözlerine de... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T11:10+0300
2025-08-06T11:10+0300
2025-08-06T11:10+0300
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Adli tabip Thomas Noguchi 60 yıllık sessizliğin ardından Marilyn Monroe dahil yaptığı ünlü otopsilerle ilgili kitaba konu olmuştu. Kitabın yazarı Anne Soon Choi, Noguchi ile kitap için yaptığı röportajdan detaylar açıkladı. Daily Mail'in haberine göre Ağustos 1962’de Los Angeles County’de çalışan adli tabiplerden biri olan Thomas Noguchi gizemlerle dolu Marilyn Monroe'nun ölümü sonrası otopsiye katılarak ölüm raporunu hazırladı. Noguchi otopsiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: Noguchi'nin anılarına göre Marilyn Monroe öldüğünde 36 yaşındaydı. Monroe yüzüstü yatarken bulunmuştu ve eli telefonun üzerindeydi. Sindirim sisteminde reçeteli depresyon ilaçlarının izi bulunmadı. Noguchi, yatak başında bulunan reçeteli ilaç şişeleri düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olduğunu düşünmüş.Birkaç kez intihara teşebbüs ettiği söylenen Monroe'nun otopsi raporu şöyle son buluyordu:Choi’ya göre, Noguchi durumu düzeltmek istemişti ancak başarılı olmamıştı:İlerleyen yıllarda, Noguchi kariyerinde ilerledi ve Baş Adli Tabip oldu. Bu görevdeyken Robert F. Kennedy, John Belushi, Natalie Wood ve Sharon Tate’in otopsilerini de yönetti. Thomas Noguchi98 yaşındaki Thomas Noguchi, Los Angeles'ın baş tabibi olarak uzun yıllar görev yaptı. Görev bölgesi sebebiyle birçok ünlü yıldızın ölüm raporunun düzenlenmesini yönetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/5-kisinin-oldugu-titan-kazasinda-skandal-rapor-ceo-hayatta-olsaydi-yargilanacakti-1098390648.html
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marilyn monroe, robert f. kennedy, natalie wood, los angeles, thomas noguchi
marilyn monroe, robert f. kennedy, natalie wood, los angeles, thomas noguchi
Marilyn Monroe'ya otopsi yapan adli tabip konuştu
ABD'li ünlü film yıldızı Marilyn Monroe'ya otopsi yapan zamanın adli doktoru Thomas Noguchi Şubat ayında biyografik kitaba konu oldu. Noguchi'nin sözlerine de yer verilen kitapta Monroe ve diğer ünlü ancak ölümü gizemli kişilerin detayları da yer alıyor. Kitabın yazarı Anne Soon Choi adli doktorla yaptığı röportajdan ilginç kısımlar paylaştı.
Adli tabip Thomas Noguchi 60 yıllık sessizliğin ardından Marilyn Monroe dahil yaptığı ünlü otopsilerle ilgili kitaba konu olmuştu. Kitabın yazarı Anne Soon Choi, Noguchi ile kitap için yaptığı röportajdan detaylar açıkladı.
Daily Mail'in haberine göre Ağustos 1962’de Los Angeles County’de çalışan adli tabiplerden biri olan Thomas Noguchi gizemlerle dolu Marilyn Monroe'nun ölümü sonrası otopsiye katılarak ölüm raporunu hazırladı.
Noguchi otopsiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
"Beyaz kadın. Mavi gözlü. 5 fit 4 inç boyunda, 115 pound ağırlığında. Komodinin üzerinde birçok hap şişesi dağılmış halde bulundu. Bunlar arasında boş bir Nembutal (uyku hapı) şişesi ve kısmen boş bir kloral hidrat (güçlü bir sakinleştirici) şişesi de vardı."
Noguchi'nin anılarına göre Marilyn Monroe öldüğünde 36 yaşındaydı. Monroe yüzüstü yatarken bulunmuştu ve eli telefonun üzerindeydi. Sindirim sisteminde reçeteli depresyon ilaçlarının izi bulunmadı. Noguchi, yatak başında bulunan reçeteli ilaç şişeleri düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olduğunu düşünmüş.
Birkaç kez intihara teşebbüs ettiği söylenen Monroe'nun otopsi raporu şöyle son buluyordu:
"4 Ağustos akşamı yaşanan olaylara dair toplanan bilgilere dayanarak, daha önceki örüntünün tekrarladığı ancak bu kez kurtarılma yaşanmadığı sonucuna vardık."
Choi’ya göre, Noguchi durumu düzeltmek istemişti ancak başarılı olmamıştı:
"Mide içeriği ve organların test edilmesini talep etmek istiyordu. Ama toksikolog, adli tabip raporu yayınlandıktan sonra tüm numuneleri imha etmişti."
İlerleyen yıllarda, Noguchi kariyerinde ilerledi ve Baş Adli Tabip oldu. Bu görevdeyken Robert F. Kennedy, John Belushi, Natalie Wood ve Sharon Tate’in otopsilerini de yönetti.
98 yaşındaki Thomas Noguchi, Los Angeles'ın baş tabibi olarak uzun yıllar görev yaptı. Görev bölgesi sebebiyle birçok ünlü yıldızın ölüm raporunun düzenlenmesini yönetti.