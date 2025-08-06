https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/marilyn-monroeya-otopsi-yapan-adli-tabip-konustu-1098390253.html

Marilyn Monroe'ya otopsi yapan adli tabip konuştu

Marilyn Monroe'ya otopsi yapan adli tabip konuştu

Sputnik Türkiye

ABD'li ünlü film yıldızı Marilyn Monroe'ya otopsi yapan zamanın adli doktoru Thomas Noguchi Şubat ayında biyografik kitaba konu oldu. Noguchi'nin sözlerine de... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T11:10+0300

2025-08-06T11:10+0300

2025-08-06T11:10+0300

yaşam

marilyn monroe

robert f. kennedy

natalie wood

los angeles

thomas noguchi

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Adli tabip Thomas Noguchi 60 yıllık sessizliğin ardından Marilyn Monroe dahil yaptığı ünlü otopsilerle ilgili kitaba konu olmuştu. Kitabın yazarı Anne Soon Choi, Noguchi ile kitap için yaptığı röportajdan detaylar açıkladı. Daily Mail'in haberine göre Ağustos 1962’de Los Angeles County’de çalışan adli tabiplerden biri olan Thomas Noguchi gizemlerle dolu Marilyn Monroe'nun ölümü sonrası otopsiye katılarak ölüm raporunu hazırladı. Noguchi otopsiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: Noguchi'nin anılarına göre Marilyn Monroe öldüğünde 36 yaşındaydı. Monroe yüzüstü yatarken bulunmuştu ve eli telefonun üzerindeydi. Sindirim sisteminde reçeteli depresyon ilaçlarının izi bulunmadı. Noguchi, yatak başında bulunan reçeteli ilaç şişeleri düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olduğunu düşünmüş.Birkaç kez intihara teşebbüs ettiği söylenen Monroe'nun otopsi raporu şöyle son buluyordu:Choi’ya göre, Noguchi durumu düzeltmek istemişti ancak başarılı olmamıştı:İlerleyen yıllarda, Noguchi kariyerinde ilerledi ve Baş Adli Tabip oldu. Bu görevdeyken Robert F. Kennedy, John Belushi, Natalie Wood ve Sharon Tate’in otopsilerini de yönetti. Thomas Noguchi98 yaşındaki Thomas Noguchi, Los Angeles'ın baş tabibi olarak uzun yıllar görev yaptı. Görev bölgesi sebebiyle birçok ünlü yıldızın ölüm raporunun düzenlenmesini yönetti.

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marilyn monroe, robert f. kennedy, natalie wood, los angeles, thomas noguchi