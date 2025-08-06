https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/kerem-akturkoglu-fenerbahcenin-basarisi-icin-mucadele-etmek-istiyorum-1098384142.html

Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum

Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum

Sputnik Türkiye

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, adının Fenerbahçe'yle anılması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T00:21+0300

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spor

kerem aktürkoğlu

fenerbahçe

benfica futbol takımı

galatasaray

galatasaray sportif aş

transfer

jose mourinho

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklama yaptı.Aktürkoğlu, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak ve Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Transfer sürecine dair de NOW Spor'a konuşan Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe yönetiminin kendisine olan ilgisinden ve Benfica'yı ikna etme çabasından oldukça etkilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilere teşekkür eden milli futbolcunun, transferin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahcenin-jeti-kerem-akturkoglu-icin-hazir-1098358736.html

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kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, benfica futbol takımı, galatasaray, galatasaray sportif aş, transfer, jose mourinho