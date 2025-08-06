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Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum
Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum
Sputnik Türkiye
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, adının Fenerbahçe'yle anılması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T00:21+0300
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spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
benfica futbol takımı
galatasaray
galatasaray sportif aş
transfer
jose mourinho
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklama yaptı.Aktürkoğlu, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak ve Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Transfer sürecine dair de NOW Spor'a konuşan Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe yönetiminin kendisine olan ilgisinden ve Benfica'yı ikna etme çabasından oldukça etkilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilere teşekkür eden milli futbolcunun, transferin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.
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kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, benfica futbol takımı, galatasaray, galatasaray sportif aş, transfer, jose mourinho
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, benfica futbol takımı, galatasaray, galatasaray sportif aş, transfer, jose mourinho

Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum

00:21 06.08.2025
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, adının Fenerbahçe'yle anılması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla çalışmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklama yaptı.
Aktürkoğlu, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak ve Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Transfer sürecine dair de NOW Spor'a konuşan Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe yönetiminin kendisine olan ilgisinden ve Benfica'yı ikna etme çabasından oldukça etkilendiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yöneticilere teşekkür eden milli futbolcunun, transferin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.
Kerem Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
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