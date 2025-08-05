https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahcenin-jeti-kerem-akturkoglu-icin-hazir-1098358736.html

Fenerbahçe'nin jeti Kerem Aktürkoğlu için hazır

Fenerbahçe'nin jeti Kerem Aktürkoğlu için hazır

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çok istediği Kerem Aktürkoğlu için tüm imkanlarını seferber ettiği konuluşuyor. Milli oyuncuyla yüksek maaş üzerinden anlaşmaya... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

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spor

kerem aktürkoğlu

jose mourinho

lizbon

portekiz

fenerbahçe

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Fenerbahçe tüm imkanlarını Kerem Aktürkoğlu için seferber etti. Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe kanat transferinde tercihini Kerem Aktürkoğlu’ndan yana kullandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla istediği milli futbolcu için yönetim tüm imkanlarını seferber etti. Sarı-lacivertliler, bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro’ya ulaşan bir maaşla Kerem’le 4 yıllık anlaşmaya vardı.Kulübü Benfica ile görüşmeler sürerken, Portekiz ekibi Galatasaray’a ödemek zorunda olduğu yüzde 10 pay nedeniyle 25 milyon Euro talebinden geri adım atmıyor. Ayrıca Benfica, Kerem’in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Nice maçlarının ardından takımdan ayrılmasını istiyor.Fenerbahçe ise transferi hızlandırmak istiyor. Anlaşma sağlanması ihtimaline karşı özel bir jet Lizbon’a gönderildi. Transfer resmileşirse Kerem Aktürkoğlu hemen İstanbul’a getirilecek.Evraklar yetiştirilmeye çalışıyorUEFA’ya bildirilen kadrolarda bu akşam 22.00’ye kadar bir oyuncu daha eklenebilecek. Evraklar yetişirse, Kerem Feyenoord’a karşı forma giyebilecek.Öte yandan Fenerbahçe, Feyenoord’u geçmesi halinde Play-Off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yönetim, bu durumun transfer sürecini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/mourinhonun-israri-sonrasi-fenerbahce-son-hamleye-hazirlaniyor-1098358249.html

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kerem aktürkoğlu, jose mourinho, lizbon, portekiz, fenerbahçe