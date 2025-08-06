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ABD Sağlık Bakanlığı: mRNA aşısı etkili değil
ABD Sağlık Bakanlığı: mRNA aşısı etkili değil
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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Covid ve üst solunum yolu gibi rahatsızlıklar için kullanılan mRNA aşılarının etkili olmadığını... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T02:32+0300
2025-08-06T02:32+0300
dünya
abd
abd sağlık bakanlığı
mrna
aşı
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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesaj ile mRNA aşılarının 'etkili olmadığını' ifade etti.Açıklamasında Kennedy, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) incelediği verilere göre mRNA aşılarının Covid ve üst solunum ylu enfeksiyonlarına karşı etkili olmadığını, dolayısıyla 22 mRNA aşısına yapılan yatırımların sonlandırıldığını duyurdu.Açıklamasında Kennedy, şu ifdeleri kullandı:
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abd, abd sağlık bakanlığı, mrna, aşı, covid-19
abd, abd sağlık bakanlığı, mrna, aşı, covid-19

ABD Sağlık Bakanlığı: mRNA aşısı etkili değil

02:32 06.08.2025
© AP Photo / Wilfredo Leetedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Covid ve üst solunum yolu gibi rahatsızlıklar için kullanılan mRNA aşılarının etkili olmadığını ifade etti.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesaj ile mRNA aşılarının 'etkili olmadığını' ifade etti.
Açıklamasında Kennedy, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) incelediği verilere göre mRNA aşılarının Covid ve üst solunum ylu enfeksiyonlarına karşı etkili olmadığını, dolayısıyla 22 mRNA aşısına yapılan yatırımların sonlandırıldığını duyurdu.
Açıklamasında Kennedy, şu ifdeleri kullandı:
Bilimsel verileri inceledik, uzmanları dinledik ve harekete geçtik. Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA), veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlamadığını gösterdiği için 22 mRNA aşısı geliştirme yatırımını sonlandırıyor. Bu fonu, virüsler mutasyona uğrasa bile etkililiğini koruyan daha güvenli ve daha geniş kapsamlı aşı platformlarına yönlendiriyoruz.
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