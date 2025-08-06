https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abd-saglik-bakanligi-mrna-asisi-etkili-degil-1098384930.html

ABD Sağlık Bakanlığı: mRNA aşısı etkili değil

ABD Sağlık Bakanlığı: mRNA aşısı etkili değil

Sputnik Türkiye

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Covid ve üst solunum yolu gibi rahatsızlıklar için kullanılan mRNA aşılarının etkili olmadığını... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T02:32+0300

2025-08-06T02:32+0300

2025-08-06T02:32+0300

dünya

abd

abd sağlık bakanlığı

mrna

aşı

covid-19

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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesaj ile mRNA aşılarının 'etkili olmadığını' ifade etti.Açıklamasında Kennedy, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) incelediği verilere göre mRNA aşılarının Covid ve üst solunum ylu enfeksiyonlarına karşı etkili olmadığını, dolayısıyla 22 mRNA aşısına yapılan yatırımların sonlandırıldığını duyurdu.Açıklamasında Kennedy, şu ifdeleri kullandı:

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abd, abd sağlık bakanlığı, mrna, aşı, covid-19