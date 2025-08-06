Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/chpli-beykoz-belediye-meclis-uyesi-burak-korkmaz-gozaltina-alindi-1098391263.html
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T10:35+0300
2025-08-06T10:35+0300
poli̇ti̇ka
chp
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı.Burak Korkmaz neden gözaltına alındı?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ibb-sorusturmasinda-25-gozalti-karari-verildi-1098207173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_28:0:676:486_1920x0_80_0_0_4c76ae8bad3db814f09e4dd119cf748c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
burak korkmaz gözaltına alındı
burak korkmaz gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

10:35 06.08.2025
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA
Abone ol
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı.

Burak Korkmaz neden gözaltına alındı?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi
29 Temmuz, 07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала