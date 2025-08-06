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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T10:35+0300
2025-08-06T10:35+0300
2025-08-06T10:35+0300
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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı.Burak Korkmaz neden gözaltına alındı?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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burak korkmaz gözaltına alındı
burak korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı.
Burak Korkmaz neden gözaltına alındı?
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.