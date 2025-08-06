https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/chpli-beykoz-belediye-meclis-uyesi-burak-korkmaz-gozaltina-alindi-1098391263.html

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T10:35+0300

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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı.Burak Korkmaz neden gözaltına alındı?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ibb-sorusturmasinda-25-gozalti-karari-verildi-1098207173.html

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burak korkmaz gözaltına alındı