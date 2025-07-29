https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ibb-sorusturmasinda-25-gozalti-karari-verildi-1098207173.html

İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi

İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İETT Genel Müdürü İrfan Demet dahil 25 kişi için gözaltı kararı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T07:53+0300

2025-07-29T07:53+0300

2025-07-29T08:04+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇ett

yolsuzluk soruşturması

gözaltı

gözaltı kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ibb-sorusturmasinda-bir-tahliye-karari-1098185411.html

türki̇ye

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇ett, yolsuzluk soruşturması, gözaltı, gözaltı kararı