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İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi
İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İETT Genel Müdürü İrfan Demet dahil 25 kişi için gözaltı kararı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-29T08:04+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇ett
yolsuzluk soruşturması
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ibb-sorusturmasinda-bir-tahliye-karari-1098185411.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇ett, yolsuzluk soruşturması, gözaltı, gözaltı kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇ett, yolsuzluk soruşturması, gözaltı, gözaltı kararı

İBB soruşturmasında 25 gözaltı kararı verildi

07:53 29.07.2025 (güncellendi: 08:04 29.07.2025)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İETT Genel Müdürü İrfan Demet dahil 25 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ibb bina - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
TÜRKİYE
İBB soruşturmasında bir tahliye kararı
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