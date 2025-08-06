Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/bodrumdaki-fahis-lahmacun-fiyatlarindan-sonra-bu-kez-de-5-bin-tllik-hamburger-gundem-oldu-1098406144.html
Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu
Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu
Sputnik Türkiye
Lahmacun fiyatlarının yüksekliğiyle konuşulan Bodrum'da bu kez de ünlü şef Gürkan Topçu'nun 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırladığı ve 5 bin liraya satışa... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T18:16+0300
2025-08-06T18:17+0300
yaşam
bodrum
lahmacun
lahmacun fiyatı
lahmacun fiyatları
hamburger
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053031161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc1828d9cce9ee9be4d3d95913f82e98.jpg
Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme gelirken ünlü şef Gürkan Topçu'nun 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri sosyal medyanın da gündemi oldu. Hamburgerin kilosu 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırlandığı belirtiliyor. Japonya'dan gelen eti kullanıyorSabah'ın haberine göre, şef Gürkan Topçu, Japonyaların ünlü eti wagyu ile yaptığı hamburgeri 5 bin TL'den satışa sundu. Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var" derken hamburgerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu, birçok kişi tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053031161_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9757631dbe20f5bac83f66159addd66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, hamburger
bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, hamburger

Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu

18:16 06.08.2025 (güncellendi: 18:17 06.08.2025)
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA1 TL boyutunda hamburger
1 TL boyutunda hamburger - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA
Abone ol
Lahmacun fiyatlarının yüksekliğiyle konuşulan Bodrum'da bu kez de ünlü şef Gürkan Topçu'nun 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırladığı ve 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri konuşuldu.
Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme gelirken ünlü şef Gürkan Topçu'nun 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri sosyal medyanın da gündemi oldu. Hamburgerin kilosu 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırlandığı belirtiliyor.

Japonya'dan gelen eti kullanıyor

Sabah'ın haberine göre, şef Gürkan Topçu, Japonyaların ünlü eti wagyu ile yaptığı hamburgeri 5 bin TL'den satışa sundu. Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var" derken hamburgerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu, birçok kişi tepki gösterdi.
Safiye Soyman - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
YAŞAM
2 lahmacun, bir kebap ve iki ayran için gelen hesap ünlü çifti şaşırttı: Safiye Soyman ve Faik Öztürk isyan etti
30 Haziran , 14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала