https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/bodrumdaki-fahis-lahmacun-fiyatlarindan-sonra-bu-kez-de-5-bin-tllik-hamburger-gundem-oldu-1098406144.html

Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu

Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu

Sputnik Türkiye

Lahmacun fiyatlarının yüksekliğiyle konuşulan Bodrum'da bu kez de ünlü şef Gürkan Topçu'nun 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırladığı ve 5 bin liraya satışa... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T18:16+0300

2025-08-06T18:16+0300

2025-08-06T18:17+0300

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lahmacun fiyatı

lahmacun fiyatları

hamburger

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Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme gelirken ünlü şef Gürkan Topçu'nun 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri sosyal medyanın da gündemi oldu. Hamburgerin kilosu 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırlandığı belirtiliyor. Japonya'dan gelen eti kullanıyorSabah'ın haberine göre, şef Gürkan Topçu, Japonyaların ünlü eti wagyu ile yaptığı hamburgeri 5 bin TL'den satışa sundu. Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var" derken hamburgerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu, birçok kişi tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html

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