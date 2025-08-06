https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/bodrumdaki-fahis-lahmacun-fiyatlarindan-sonra-bu-kez-de-5-bin-tllik-hamburger-gundem-oldu-1098406144.html
Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu
Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu
Sputnik Türkiye
Lahmacun fiyatlarının yüksekliğiyle konuşulan Bodrum'da bu kez de ünlü şef Gürkan Topçu'nun 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırladığı ve 5 bin liraya satışa... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T18:16+0300
2025-08-06T18:16+0300
2025-08-06T18:17+0300
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Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme gelirken ünlü şef Gürkan Topçu'nun 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri sosyal medyanın da gündemi oldu. Hamburgerin kilosu 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırlandığı belirtiliyor. Japonya'dan gelen eti kullanıyorSabah'ın haberine göre, şef Gürkan Topçu, Japonyaların ünlü eti wagyu ile yaptığı hamburgeri 5 bin TL'den satışa sundu. Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var" derken hamburgerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu, birçok kişi tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html
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bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, hamburger
bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, hamburger
Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarından sonra bu kez de '5 bin TL'lik hamburger gündem oldu
18:16 06.08.2025 (güncellendi: 18:17 06.08.2025)
Lahmacun fiyatlarının yüksekliğiyle konuşulan Bodrum'da bu kez de ünlü şef Gürkan Topçu'nun 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırladığı ve 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri konuşuldu.
Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme gelirken ünlü şef Gürkan Topçu'nun 5 bin liraya satışa sunduğu hamburgeri sosyal medyanın da gündemi oldu. Hamburgerin kilosu 15 bin dolarlık Japon etiyle hazırlandığı belirtiliyor.
Japonya'dan gelen eti kullanıyor
Sabah'ın haberine göre, şef Gürkan Topçu, Japonyaların ünlü eti wagyu ile yaptığı hamburgeri 5 bin TL'den satışa sundu. Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var" derken hamburgerin fiyatı sosyal medyada gündem oldu, birçok kişi tepki gösterdi.