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Beşiktaş'ın transfer listesi göz dolduruyor: Sürpriz isimler konuluşuyor
Beşiktaş'ın transfer listesi göz dolduruyor: Sürpriz isimler konuluşuyor
Sputnik Türkiye
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta, kadroya katılması planlanan yıldız isimlerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T07:44+0300
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Beşiktaş'ta transfer atakları devam ediyor. Bazı isimlerle prensip anlaşmasına varılırken, bazıları için kulislerde ciddi iddialar konuşuluyor.Ndidi’de Real Betis engeliBeşiktaş’ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerden Wilfred Ndidi ile hem oyuncu hem de kulübü Leicester City ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı: İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Nijeryalı futbolcu için devreye girdi ve resmi teklif sundu.Ndidi’nin bu nedenle Siyah-Beyazlılar’a yanıt vermeyi ertelediği öğrenilirken, İspanyol kulübü Leicester ile bonservis konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş ise elindeki avantajı kaybetmemek adına oyuncudan bir an önce karar vermesini talep etti.Jadon Sancho kulislerde konuluşuyorBeşiktaş’ın transfer listesinde yer alan sürpriz isimlerden biri de Manchester United’ın gözden çıkardığı Jadon Sancho oldu. Kulüpte düşünülmeyen ve ayrılığa sıcak baktığı belirtilen İngiliz yıldız için Beşiktaş’ın uygun şartların oluşmasını beklediği, kulislerde konuşuluyor.Geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Sancho’nun adı daha önce Dortmund ve Juventus’la da anılmıştı. Avrupa devlerinin geri çekilmesi ve oyuncunun yeni bir başlangıç istemesi, Beşiktaş’ın bu fırsatı değerlendirme isteğini artırmış durumda. Resmi bir teklif ise henüz yapılmadı.Genç kanat oyuncusu Jonathan Rowe da listedeFransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen 22 yaşındaki Jonathan Rowe da Beşiktaş’ın radarında. Marsilya’nın kadro yapılanmasında yer bulamayan genç oyuncunun kulüp planlamasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro olan Rowe için Trabzonspor’un da devrede olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın hem potansiyelli hem de uzun vadeli katkı sunabilecek bir oyuncu olarak Rowe'u değerlendirdiği kulislerde konuşulanlar arasında.Mehdi Taremi Transferinde Sona DoğruBeşiktaş, golcü arayışında önemli bir adım attı ve İranlı forvet Mehdi Taremi ile prensipte anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulma ihtimali ve bedelsiz transfer olasılığı bu süreci hızlandırdı.Yönetim, Taremi için Inter’le bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Eğer pürüz çıkmazsa, oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor.Mehdi Taremi kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, bu hamleyle Tammy Abraham’la beraber hücum hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış olacak.Jean Onana’ya Ayrılık GöründüÖte yandan Beşiktaş’ta takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri Jean Onana. Geçtiğimiz sezonu Genoa’da kiralık geçiren ve beklenen performansı gösteremeyen Kamerunlu orta saha için Hollanda ekibi FC Twente ve İspanya’dan Girona kulislerde konuşuluyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/kerem-akturkoglu-fenerbahcenin-basarisi-icin-mucadele-etmek-istiyorum-1098384142.html
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jadon sancho, mehdi taremi, tammy abraham, dortmund, manchester, real betis, beşiktaş, leicester, inter
jadon sancho, mehdi taremi, tammy abraham, dortmund, manchester, real betis, beşiktaş, leicester, inter

Beşiktaş'ın transfer listesi göz dolduruyor: Sürpriz isimler konuluşuyor

07:44 06.08.2025
© Beyza CömertOle Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Beyza Cömert
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta, kadroya katılması planlanan yıldız isimlerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Avrupa’da forma giyen önemli futbolcularla temaslarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta transfer atakları devam ediyor. Bazı isimlerle prensip anlaşmasına varılırken, bazıları için kulislerde ciddi iddialar konuşuluyor.

Ndidi’de Real Betis engeli

Beşiktaş’ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerden Wilfred Ndidi ile hem oyuncu hem de kulübü Leicester City ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı: İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Nijeryalı futbolcu için devreye girdi ve resmi teklif sundu.
Ndidi’nin bu nedenle Siyah-Beyazlılar’a yanıt vermeyi ertelediği öğrenilirken, İspanyol kulübü Leicester ile bonservis konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş ise elindeki avantajı kaybetmemek adına oyuncudan bir an önce karar vermesini talep etti.

Jadon Sancho kulislerde konuluşuyor

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan sürpriz isimlerden biri de Manchester United’ın gözden çıkardığı Jadon Sancho oldu. Kulüpte düşünülmeyen ve ayrılığa sıcak baktığı belirtilen İngiliz yıldız için Beşiktaş’ın uygun şartların oluşmasını beklediği, kulislerde konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Sancho’nun adı daha önce Dortmund ve Juventus’la da anılmıştı. Avrupa devlerinin geri çekilmesi ve oyuncunun yeni bir başlangıç istemesi, Beşiktaş’ın bu fırsatı değerlendirme isteğini artırmış durumda. Resmi bir teklif ise henüz yapılmadı.

Genç kanat oyuncusu Jonathan Rowe da listede

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen 22 yaşındaki Jonathan Rowe da Beşiktaş’ın radarında. Marsilya’nın kadro yapılanmasında yer bulamayan genç oyuncunun kulüp planlamasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro olan Rowe için Trabzonspor’un da devrede olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın hem potansiyelli hem de uzun vadeli katkı sunabilecek bir oyuncu olarak Rowe'u değerlendirdiği kulislerde konuşulanlar arasında.

Mehdi Taremi Transferinde Sona Doğru

Beşiktaş, golcü arayışında önemli bir adım attı ve İranlı forvet Mehdi Taremi ile prensipte anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulma ihtimali ve bedelsiz transfer olasılığı bu süreci hızlandırdı.
Yönetim, Taremi için Inter’le bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Eğer pürüz çıkmazsa, oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor.
Mehdi Taremi kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, bu hamleyle Tammy Abraham’la beraber hücum hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Jean Onana’ya Ayrılık Göründü

Öte yandan Beşiktaş’ta takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri Jean Onana. Geçtiğimiz sezonu Genoa’da kiralık geçiren ve beklenen performansı gösteremeyen Kamerunlu orta saha için Hollanda ekibi FC Twente ve İspanya’dan Girona kulislerde konuşuluyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtiliyor.
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