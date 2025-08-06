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SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu: Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
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Bakanlık duyurdu: Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık duyurdu: Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar nereden bakılacak? 06.08.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.MSB sınav sonuçları nereden öğrenilebilir?Adaylar sonuçlarını 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.
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milli savunma üniversitesi sınav sonuçları, milli savunma üniversitesi, msü sınav sonuçları açıklandı mı, msü sınav sonuçları, msü harp okulları sınavları, msü astsubay

Bakanlık duyurdu: Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

16:36 06.08.2025 (güncellendi: 16:40 06.08.2025)
© Fotoğraf : TwitterMilli Savunma Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar nereden bakılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

MSB sınav sonuçları nereden öğrenilebilir?

Adaylar sonuçlarını 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.
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