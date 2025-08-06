https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/ankarada-apartmanin-kolanlari-catladi-8-katli-bina-tahliye-edildi-1098384452.html
Ankara'da apartmanın kolanları çatladı: 8 katlı bina tahliye edildi
Ankara'da apartmanın kolanları çatladı: 8 katlı bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da 18 daire bulunan 8 katlı binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bina... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T00:49+0300
2025-08-06T00:49+0300
2025-08-06T00:49+0300
türki̇ye
ankara
türkiye
sarsıntı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yıkım
tahliye
erken tahliye
tahliye operasyonu
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.Edinilen bilgilere göre; 18 daire bulunan binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bina sakinlerinin tahliyesini sağladı. Ardından olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirme sonrası binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edilerek mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/kucukcekmecede-5-katli-bina-coktu-yan-binalar-zarar-gordu-1098338643.html
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ankara, türkiye, sarsıntı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yıkım, tahliye, erken tahliye, tahliye operasyonu, acil tahliye butonu
ankara, türkiye, sarsıntı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yıkım, tahliye, erken tahliye, tahliye operasyonu, acil tahliye butonu
Ankara'da apartmanın kolanları çatladı: 8 katlı bina tahliye edildi
Ankara'da 18 daire bulunan 8 katlı binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.
Edinilen bilgilere göre; 18 daire bulunan binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bina sakinlerinin tahliyesini sağladı.
Ardından olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirme sonrası binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edilerek mühürlendi.