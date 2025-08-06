https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/ankarada-apartmanin-kolanlari-catladi-8-katli-bina-tahliye-edildi-1098384452.html

Ankara'da apartmanın kolanları çatladı: 8 katlı bina tahliye edildi

Ankara'da apartmanın kolanları çatladı: 8 katlı bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da 18 daire bulunan 8 katlı binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bina... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T00:49+0300

2025-08-06T00:49+0300

2025-08-06T00:49+0300

türki̇ye

ankara

türkiye

sarsıntı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yıkım

tahliye

erken tahliye

tahliye operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098384278_0:66:2956:1729_1920x0_80_0_0_439a6c4696c2a6dc00f4019a368a2a70.jpg

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.Edinilen bilgilere göre; 18 daire bulunan binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bina sakinlerinin tahliyesini sağladı. Ardından olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirme sonrası binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edilerek mühürlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/kucukcekmecede-5-katli-bina-coktu-yan-binalar-zarar-gordu-1098338643.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, türkiye, sarsıntı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yıkım, tahliye, erken tahliye, tahliye operasyonu, acil tahliye butonu