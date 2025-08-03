https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/kucukcekmecede-5-katli-bina-coktu-yan-binalar-zarar-gordu-1098338643.html
Küçükçekmece'de 5 katlı bina çöktü: Yan binalar zarar gördü
Küçükçekmece'de 5 katlı bina çöktü: Yan binalar zarar gördü
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme sırasında, yanındaki 3 katlı apartman... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T16:29+0300
2025-08-03T16:29+0300
2025-08-03T16:29+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
küçükçekmece belediyesi
küçükçekmece
bina
çöken bina
bina çökmesi
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, çevredeki iki yapı zarar gördü.İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine, bitişiğindeki 3 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bugün gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında 5 katlı bina aniden çöktü. Çökme sırasında, yanındaki 3 katlı apartmanla inşaat halindeki bir başka bina da hasar gördü.Olay yerine zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla tahliye edilen binada kalanların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/kucukcekmecede-iki-katli-binanin-catisi-coktu-bina-tahliye-edildi-1098025081.html
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türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece, bina, çöken bina, bina çökmesi
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece, bina, çöken bina, bina çökmesi
Küçükçekmece'de 5 katlı bina çöktü: Yan binalar zarar gördü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme sırasında, yanındaki 3 katlı apartman ve inşaat halindeki bir başka bina da hasar aldı.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, çevredeki iki yapı zarar gördü.
İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine, bitişiğindeki 3 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bugün gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında 5 katlı bina aniden çöktü. Çökme sırasında, yanındaki 3 katlı apartmanla inşaat halindeki bir başka bina da hasar gördü.
Olay yerine zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla tahliye edilen binada kalanların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.