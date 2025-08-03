https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/kucukcekmecede-5-katli-bina-coktu-yan-binalar-zarar-gordu-1098338643.html

Küçükçekmece'de 5 katlı bina çöktü: Yan binalar zarar gördü

Küçükçekmece'de 5 katlı bina çöktü: Yan binalar zarar gördü

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme sırasında, yanındaki 3 katlı apartman... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T16:29+0300

2025-08-03T16:29+0300

2025-08-03T16:29+0300

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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, çevredeki iki yapı zarar gördü.İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine, bitişiğindeki 3 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bugün gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında 5 katlı bina aniden çöktü. Çökme sırasında, yanındaki 3 katlı apartmanla inşaat halindeki bir başka bina da hasar gördü.Olay yerine zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla tahliye edilen binada kalanların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/kucukcekmecede-iki-katli-binanin-catisi-coktu-bina-tahliye-edildi-1098025081.html

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