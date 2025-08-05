https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tbmm-baskani-kurtulmus-inaniyorum-ki-komisyonumuz-tarihi-misyonu-layikiyla-gerceklestirecek-1098382345.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnanıyorum ki komisyonumuz tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnanıyorum ki komisyonumuz tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T21:35+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı hakkında açıklama yaptı.Kurtulmuş, “Milletlerin tarihinde yalnızca günü değil, yarınları da şekillendiren anlar vardır. Bugün öylesi bir gündeyiz. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için geçmişte nasıl kenetlendiysek, bugün de aynı kararlılıkla hareket edeceğiz” dedi.Komisyonun sadece çalışmaların başlangıcı değil, aynı zamanda milletin geleceğe dair umutlarının da yeşermesi anlamına geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu komisyon, halkın sesi, toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclis’in çözüm adresi olma iradesidir” ifadelerini kullandı.Açıklamasında Türk-Kürt kardeşliğine de dikkat çeken Kurtulmuş, “Çanakkale’de omuz omuza savaşanların torunlarıyız. Kaderdaşlık, yalnız savaşta değil; acıda, umutta ve alın terinde de birlikte yürümektir” dedi.Komisyonun müzakereci ve şeffaf bir şekilde çalışacağını belirten TBMM Başkanı, “Bu süreç Türk’ün de Kürt’ün de ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. İnanıyorum ki komisyonumuz, millî birlik ve kardeşlik içinde yürütülen bu tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecektir. İnancımız tamdır, Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/terorsuz-turkiye-komisyonunun-ilk-toplantisi-tamamlandi-tbmmden-ilk-aciklama-1098382132.html

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terörsüz türkiye, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)