AK Parti Sözcüsü Çelik sahte diploma çetesiyle ilgili konuştu: 'Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum'

AK Parti Sözcüsü Çelik sahte diploma çetesiyle ilgili konuştu: 'Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum'

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma çetesiyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devlet kurumlarının bir önceden durumu fark ettiğini... 06.08.2025

AK Parti MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye'nin gündemine oturan 'sahte diploma' çetesiyle ilgili konuştu. Çelik, "Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan kim varsa söküp atacağız" dedi. Sahtecilik yapan kim varsa söküp atacağızÇelik şu ifadeleri kullandı; "Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan kim varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz."Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyorTürkiye Yüzyılı buluşmaları adıyla yeni bir safhanın başladığını belirten Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü: "8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir. PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır."

