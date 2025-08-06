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ABD'de Fort Stewart Askeri Üssü'nde silahlı saldırı: 5 asker vuruldu
ABD'de Fort Stewart Askeri Üssü'nde silahlı saldırı: 5 asker vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nde gerçekleşen saldırıda 5 Amerikan askerinin vurulduğu bilgisi verildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T19:51+0300
2025-08-06T19:55+0300
dünya
georgia
abd
askeri üs
silahlı saldırı
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Fort Stewart Üssü'nde aktif bir silahlı saldırgan vakası olduğu belirtildi. Üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.Oolay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.Saldırıda 5 ABD askerinin vurulduğu ve askerlerin hastaneye kaldırıldıüı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trumptan-yeni-kararname-hindistandan-ithalata-yuzde-25lik-ek-gumruk-vergisi-geldi-1098405661.html
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georgia, abd, askeri üs, silahlı saldırı
georgia, abd, askeri üs, silahlı saldırı

ABD'de Fort Stewart Askeri Üssü'nde silahlı saldırı: 5 asker vuruldu

19:51 06.08.2025 (güncellendi: 19:55 06.08.2025)
© AP Photo / Gregory BullABD Askeri / Teksas
ABD Askeri / Teksas - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Gregory Bull
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nde gerçekleşen saldırıda 5 Amerikan askerinin vurulduğu bilgisi verildi.
Fort Stewart Üssü'nde aktif bir silahlı saldırgan vakası olduğu belirtildi. Üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.
Oolay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.
Saldırıda 5 ABD askerinin vurulduğu ve askerlerin hastaneye kaldırıldıüı bildirildi.
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