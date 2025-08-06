https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abdde-fort-stewart-askeri-ussunde-silahli-saldiri-5-asker-vuruldu-1098407778.html

ABD'de Fort Stewart Askeri Üssü'nde silahlı saldırı: 5 asker vuruldu

ABD'de Fort Stewart Askeri Üssü'nde silahlı saldırı: 5 asker vuruldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nde gerçekleşen saldırıda 5 Amerikan askerinin vurulduğu bilgisi verildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T19:51+0300

2025-08-06T19:51+0300

2025-08-06T19:55+0300

dünya

georgia

abd

askeri üs

silahlı saldırı

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Fort Stewart Üssü'nde aktif bir silahlı saldırgan vakası olduğu belirtildi. Üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.Oolay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.Saldırıda 5 ABD askerinin vurulduğu ve askerlerin hastaneye kaldırıldıüı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trumptan-yeni-kararname-hindistandan-ithalata-yuzde-25lik-ek-gumruk-vergisi-geldi-1098405661.html

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georgia, abd, askeri üs, silahlı saldırı