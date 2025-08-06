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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abdde-bomba-ihbari-siyasilerin-kaldigi-otel-tahliye-edildi-1098408559.html
ABD'de bomba ihbarı: Siyasilerin kaldığı otel tahliye edildi
ABD'de bomba ihbarı: Siyasilerin kaldığı otel tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Texaslı siyasetçilerin Illinois'ta konakladığı otele bomba ihbarı paniğe neden oldu. Yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken, yapılan aramalarda şüpheli bir... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T22:38+0300
2025-08-06T22:38+0300
dünya
abd
illinois
bomba
bomba ihbarı
bomba tehdidi
tahliye
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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı St. Charles kentinde, Texaslı Demokrat siyasetçilerin konakladığı otele bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine otelde kalan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.St. Charles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bomba imha ekiplerinin otel ve çevresinde yaptığı aramalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.Olayın ardından siyasetçiler, gelişmeye ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıkları belirtilerek, “Biz güvendeyiz, emniyetteyiz ve yılmayız.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yerel yetkililere ve güvenlik güçlerine teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abdde-fort-stewart-askeri-ussunde-silahli-saldiri-5-asker-vuruldu-1098407778.html
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abd, illinois, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, tahliye
abd, illinois, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, tahliye

ABD'de bomba ihbarı: Siyasilerin kaldığı otel tahliye edildi

22:38 06.08.2025
© AA / Kyle MazzaWashington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA / Kyle Mazza
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Texaslı siyasetçilerin Illinois'ta konakladığı otele bomba ihbarı paniğe neden oldu. Yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken, yapılan aramalarda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı St. Charles kentinde, Texaslı Demokrat siyasetçilerin konakladığı otele bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine otelde kalan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.
St. Charles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bomba imha ekiplerinin otel ve çevresinde yaptığı aramalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.
Olayın ardından siyasetçiler, gelişmeye ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıkları belirtilerek, “Biz güvendeyiz, emniyetteyiz ve yılmayız.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yerel yetkililere ve güvenlik güçlerine teşekkür edildi.
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