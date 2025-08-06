https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abdde-bomba-ihbari-siyasilerin-kaldigi-otel-tahliye-edildi-1098408559.html

ABD'de bomba ihbarı: Siyasilerin kaldığı otel tahliye edildi

ABD'de bomba ihbarı: Siyasilerin kaldığı otel tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Texaslı siyasetçilerin Illinois'ta konakladığı otele bomba ihbarı paniğe neden oldu. Yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken, yapılan aramalarda şüpheli bir... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T22:38+0300

2025-08-06T22:38+0300

2025-08-06T22:38+0300

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tahliye

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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı St. Charles kentinde, Texaslı Demokrat siyasetçilerin konakladığı otele bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine otelde kalan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.St. Charles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bomba imha ekiplerinin otel ve çevresinde yaptığı aramalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.Olayın ardından siyasetçiler, gelişmeye ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıkları belirtilerek, “Biz güvendeyiz, emniyetteyiz ve yılmayız.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yerel yetkililere ve güvenlik güçlerine teşekkür edildi.

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abd, illinois, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, tahliye