https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/yeni-otv-duzenlemesi-sonrasi-bakanlik-harekete-gecti-fark-alan-saticilara-para-cezasi-yolda-1098359360.html

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası bakanlık harekete geçti: Fark alan satıcılara para cezası yolda

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası bakanlık harekete geçti: Fark alan satıcılara para cezası yolda

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, 24 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası bazı otomobil bayilerinin alıcılardan hukuka aykırı ÖTV farkı talep ettiğine dair... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T09:24+0300

2025-08-05T09:24+0300

2025-08-05T09:24+0300

ekonomi̇

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Ticaret Bakanlığı, 24 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren otomobil ÖTV ve matrah düzenlemesi sonrasında yaşanan tüketici şikayetlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Bakanlık, otomobilin bedelinin veya vergilerinin ÖTV değişikliğinden önce ödendiği durumlarda, bayilerin alıcıdan ek ödeme talep etmesinin yasal olmadığını vurguladı.Düzenlemenin ardından, bazı bayilerin ÖTV ve KDV’yi tahsil etmelerine rağmen, artan vergi nedeniyle alıcılardan fark talep etmeye başladığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı, bu durumun sadece tüketici mağduriyeti yaratmadığını, aynı zamanda otomotiv sektöründe piyasa dengesini de bozduğunu belirtti.Bakanlık: Bayiler vergiyi ödemeliTicaret Bakanlığı, konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Otomobilin ücreti ödendiyse bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödemesi gerekir. Bu yapılmadıysa da farkı alıcı değil, bayi ödemelidir.”Bu kapsamda, taşıtın tamamı ya da vergilerinin tamamı ödenmişse, fatura düzenlenmemiş olsa bile alıcıdan fark istenemeyeceği açıkça ifade edildi.684 bin TL'ye kadar ceza kesilecekBakanlık, mevzuata aykırı hareket eden bayiler hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Ayrıca, tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyette bulunabileceği gibi yargı yoluna da başvurabilecekleri hatırlatıldı.Bakanlığın açıklamasına göre, yalnızca kapora ödeyip henüz araç bedelinin tamamını veya vergilerini ödemeyen tüketicilerden ÖTV farkı talep edilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmiyor. Ancak aksi durumda, yapılan sözleşmelerde bu yönde hüküm olsa dahi geçersiz sayılacak.Ticaret Bakanlığı açıklamasında, otomotiv sektöründe şeffaf, adil ve rekabetçi piyasa yapısının korunması adına tüm denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini şu ifadelerle duyurdu:“Tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelere aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.”

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