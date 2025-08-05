Ürdünlü arkeolog Al-Tarşan: Çalınan tüm eserler iade edilirse İngiliz müzesi boş kalır

Bu durum, hem çok sayıda oryantalist çalışma hem de değerli eşyaları koruma bahanesiyle bu hırsızlıkları meşrulaştıran yerel yandaşlar sayesinde mümkün oldu. Oysa bu varlıkların ülkelerinden uzaklaştırılması onlara sadece zarar verdi. Arap ülkeleri bugün eserlerini geri almaya çalışıyor, ancak İngiltere ve Batı'nın inatçı direnişiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca, kültürel hazinelerin iadesini zorunlu kılan katı uluslararası yasaların olmaması da cabası. Bu konudaki diplomatik çabalar ne yazık ki etkisiz kalıyor.