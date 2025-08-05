https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/urdunlu-arkeolog-al-tarsan-calinan-tum-eserler-iade-edilirse-ingiliz-muzesi-bos-kalir-1098358897.html
Ürdünlü arkeolog Al-Tarşan: Çalınan tüm eserler iade edilirse İngiliz müzesi boş kalır
Ürdünlü arkeolog Al-Tarşan: Çalınan tüm eserler iade edilirse İngiliz müzesi boş kalır
Sputnik Türkiye
İngilizlerin Ortadoğu’dan çaldığı eserlerin British Museum'un büyük kısmını oluşturduğuna dikkat çeken Ürdünlü arkeolog Al-Tarşan, İngilizleri tarihi tahrif... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T07:52+0300
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Ürdün Üniversitesi Arkeoloji Profesörü ve Uluslararası Tarihçiler Birliği üyesi Nizar Al-Tarşan, Sputnik’e açıklamasında, Doğu'nun kültürel mirasının İngilizler tarafından yağmalanmasını değerlendirdi.Arap coğrafyası, Haçlı Seferleri'ne kadar uzanan büyük eser hırsızlıklarıyla dolu bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Al-Taşran, "Ancak sistematik yağma, en büyük sorun olan İngiltere’nin sömürgeci genişlemesiyle başladı. İngiltere, Doğu medeniyetlerinin izlerini silmek amacıyla Suriye ve Irak'taki arkeolojik alanları kasıtlı olarak tahrip etti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bu hazineler yasadışı yollarla ihraç edildikten sonra Batılı ülkelerin, bunlarda yer alan bilgiyi sahiplendiğini ve daha sonra bölgenin tarihini yeniden yazmayı ve Arap kültürel mirasını itibarsızlaştırmayı amaçlayan kitaplar, makaleler ve çalışmalar yayınlayarak tarihi gerçekleri çarpıtmaya başladığını kaydeden Al-Taşran, şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/brezilyanin-eski-devlet-baskani-bolsonaroya-ev-hapsi-verildi-1098356993.html
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doğu, ortadoğu, ürdün, i̇ngiltere, british museum, suriye, irak
doğu, ortadoğu, ürdün, i̇ngiltere, british museum, suriye, irak
Ürdünlü arkeolog Al-Tarşan: Çalınan tüm eserler iade edilirse İngiliz müzesi boş kalır
07:52 05.08.2025 (güncellendi: 08:06 05.08.2025)
İngilizlerin Ortadoğu’dan çaldığı eserlerin British Museum'un büyük kısmını oluşturduğuna dikkat çeken Ürdünlü arkeolog Al-Tarşan, İngilizleri tarihi tahrif etmekle suçladı.
Ürdün Üniversitesi Arkeoloji Profesörü ve Uluslararası Tarihçiler Birliği üyesi Nizar Al-Tarşan, Sputnik’e açıklamasında, Doğu'nun kültürel mirasının İngilizler tarafından yağmalanmasını değerlendirdi.
Arap coğrafyası, Haçlı Seferleri'ne kadar uzanan büyük eser hırsızlıklarıyla dolu bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Al-Taşran, "Ancak sistematik yağma, en büyük sorun olan İngiltere’nin sömürgeci genişlemesiyle başladı. İngiltere, Doğu medeniyetlerinin izlerini silmek amacıyla Suriye ve Irak'taki arkeolojik alanları kasıtlı olarak tahrip etti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İngilizler tarafından Mezopotamya ve Levant'tan çalınan binlerce eser şu anda British Museum'da sergileniyor. Birçok uzman, çalınan tüm eserler kaldırılsa koleksiyonun boş kalacağını ve bunun da İngiltere’nin antik tarih eksikliğini ortaya koyacağını söylüyor. Bu sadece bir soygun değil, aynı zamanda büyük bir tarihi tahrifat. Anıtların yanı sıra, bilimsel ve felsefi eserler içeren el yazmaları çalınmış, yaratıcılarının düşüncelerinin meyvesi olan antik eserlere gömülü teknolojiler ve fikirler çalınmıştı.
Bu hazineler yasadışı yollarla ihraç edildikten sonra Batılı ülkelerin, bunlarda yer alan bilgiyi sahiplendiğini ve daha sonra bölgenin tarihini yeniden yazmayı ve Arap kültürel mirasını itibarsızlaştırmayı amaçlayan kitaplar, makaleler ve çalışmalar yayınlayarak tarihi gerçekleri çarpıtmaya başladığını kaydeden Al-Taşran, şunu dedi:
Bu durum, hem çok sayıda oryantalist çalışma hem de değerli eşyaları koruma bahanesiyle bu hırsızlıkları meşrulaştıran yerel yandaşlar sayesinde mümkün oldu. Oysa bu varlıkların ülkelerinden uzaklaştırılması onlara sadece zarar verdi. Arap ülkeleri bugün eserlerini geri almaya çalışıyor, ancak İngiltere ve Batı'nın inatçı direnişiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca, kültürel hazinelerin iadesini zorunlu kılan katı uluslararası yasaların olmaması da cabası. Bu konudaki diplomatik çabalar ne yazık ki etkisiz kalıyor.