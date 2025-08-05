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Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'ya 'ev hapsi' verildi
Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'ya 'ev hapsi' verildi
Sputnik Türkiye
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, davası öncesinde ev hapsine çarptırıldı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T04:15+0300
2025-08-05T04:15+0300
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, darbe planı davası öncesinde ev hapsine aldı.Mahkemenin yargıcı, ev hapsi kararını, kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiğini söyleyerek verdiğini aktardı.Ev hapsi kararıyla Bolsonaro'nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/hayvanat-bahcesinden-cagri-yirtici-hayvanlari-beslemek-icin-kucuk-evcil-hayvanlarinizi-1098356690.html
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jair bolsonaro, brezilya
jair bolsonaro, brezilya

Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'ya 'ev hapsi' verildi

04:15 05.08.2025
© AP Photo / Eraldo PeresEski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, davası öncesinde ev hapsine çarptırıldı.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, darbe planı davası öncesinde ev hapsine aldı.
Mahkemenin yargıcı, ev hapsi kararını, kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiğini söyleyerek verdiğini aktardı.
Ev hapsi kararıyla Bolsonaro'nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı belirtiliyor.
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