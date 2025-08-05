https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/ukraynada-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098371395.html
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T13:41+0300
2025-08-05T13:41+0300
2025-08-05T13:41+0300
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Yanvarskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 305 asker ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, İHA depoları, insansız hücumbotların tutulduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 146 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kremlin-rusya-orta-ve-kisa-menzilli-fuzeleri-konuslandirma-hakkina-sahip-1098369900.html
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rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Yanvarskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 305 asker ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, İHA depoları, insansız hücumbotların tutulduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 146 uçak tipi İHA engelledi.