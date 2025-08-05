https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kremlin-rusya-orta-ve-kisa-menzilli-fuzeleri-konuslandirma-hakkina-sahip-1098369900.html

Kremlin: Rusya, orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırma hakkına sahip

Kremlin: Rusya, orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırma hakkına sahip

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın gerekirse kara konuşlu orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmak için adımlar atma hakkına sahip olduğunu belirtti. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T13:02+0300

2025-08-05T13:02+0300

2025-08-05T13:19+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

rusya dışişleri bakanlığı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) çerçevesinde orta ve kısa menzilli füzelerinin konuşlandırılmasına ilişkin kendi koyduğu kısıtlamaları bundan böyle bağlayıcı olarak görmediği açıklamasını değerlendirdi.Peskov, “Rusya, gerektiğinde uygun tedbirleri alma ve uygun adımları atma hakkına sahip olduğuna inanıyor” ifadesini kullandı.'Gutsul'a verilen ceza siyasi amaçlı'Kremlin Sözcüsü ayrıca Moldova'da Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul için çıkarılan 7 yıl hapis kararını değerlendirdi.Gutsul'un cezasının siyasi amaçlı bir karar ve Moldova'daki siyasi muhaliflere yönelik baskı olduğunu söyleyen Peskov, Moldova'daki muhalefetin her türlü bastırıldığını ve demokratik normların ayaklar altına alındığını gördüklerini kaydetti.'Rusya'yla ticareti durdurmaya yönelik tehditler yasa dışı'Batı’dan birçok açıklama geldiğine dikkat çeken Peskov, bu açıklamaların, başka ülkeleri Rusya ile ticareti durdurmaya zorlama girişimleri olduğunu belirterek, “Başka ülkeleri, Rusya ile ticareti durdurmaya zorlama tehdidini içeren açıklamalar yasa dışı” diye kaydetti.ABD’nin Rus petrolünü ithal etmeye devam eden Hindistan’a yaptığı baskıyı değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bağımsız ülkeler kendi ticaret ortaklarını seçme hakkına sahip” ifadesini kullandı.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), rusya dışişleri bakanlığı