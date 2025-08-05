https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/turkcell-satisi-kapa-bildirdi-5387-milyon-dolara-tamamlandi-1098368205.html

Turkcell satışı KAP'a bildirdi: 538.7 milyon dolara tamamlandı

Turkcell satışı KAP'a bildirdi: 538.7 milyon dolara tamamlandı

Sputnik Türkiye

Turkcell, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T13:23+0300

2025-08-05T13:23+0300

2025-08-05T13:23+0300

ekonomi̇

turkcell

kap

i̇stanbul

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Turkcell, DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi.Lifecell'in satışı 538.7 milyon dolara tamamlandıŞirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.

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Sputnik Türkiye

turkcell, lifecell'in satışını 538 milyon dolarla tamamladı