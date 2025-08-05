https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/turkcell-satisi-kapa-bildirdi-5387-milyon-dolara-tamamlandi-1098368205.html
Turkcell satışı KAP'a bildirdi: 538.7 milyon dolara tamamlandı
Turkcell satışı KAP'a bildirdi: 538.7 milyon dolara tamamlandı
Sputnik Türkiye
Turkcell, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T13:23+0300
2025-08-05T13:23+0300
2025-08-05T13:23+0300
ekonomi̇
turkcell
kap
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101446/26/1014462654_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cdce6f4fc75befd3974370f5fe7f885f.jpg
Turkcell, DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi.Lifecell'in satışı 538.7 milyon dolara tamamlandıŞirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/turkiyeye-4uncu-operator-geliyor-son-hazirliklar-tamamlandi-1098212211.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101446/26/1014462654_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_9afcb9ee99775f976c16ea46328022cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
turkcell, lifecell'in satışını 538 milyon dolarla tamamladı
turkcell, lifecell'in satışını 538 milyon dolarla tamamladı
Turkcell satışı KAP'a bildirdi: 538.7 milyon dolara tamamlandı
Turkcell, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a 538,7 milyon dolara satıldığını bildirdi.
Turkcell, DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi.
Lifecell'in satışı 538.7 milyon dolara tamamlandı
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi.