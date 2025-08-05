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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tunuslu-uzman-moldova-makamlarinin-kararlari-son-derece-politize-1098383351.html
Tunuslu uzman: Moldova makamlarının kararları son derece politize
Tunuslu uzman: Moldova makamlarının kararları son derece politize
Sputnik Türkiye
Gagavuz lider Gutsul'a verilen hapis cezasını eleştiren Tunuslu uzman Kaaloul, Kişinev'in kararlarının siyasi saikli olduğunun altını çizdi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T22:57+0300
2025-08-05T22:58+0300
dünya
yevgeniya gutsul
moldova
kişinev
şor partisi
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Tunus Uluslararası Stratejik ve Askeri Araştırmalar Merkezi Başkanı Badra Kaaloul, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'a verilen 7 yıl hapis cezasının son derece politize olduğunu vurguladı.Sputnik'e konuşan Kaaloul şu ifadeleri kullandı:Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımıGagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-hakkindaki-mahkumiyet-kararina-matviyenkodan-tepki-1098378382.html
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yevgeniya gutsul, moldova, kişinev, şor partisi
yevgeniya gutsul, moldova, kişinev, şor partisi

Tunuslu uzman: Moldova makamlarının kararları son derece politize

22:57 05.08.2025 (güncellendi: 22:58 05.08.2025)
© Sputnik / Родион ПрокаYevgeniya Gutsul
Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Gagavuz lider Gutsul'a verilen hapis cezasını eleştiren Tunuslu uzman Kaaloul, Kişinev'in kararlarının siyasi saikli olduğunun altını çizdi.
Tunus Uluslararası Stratejik ve Askeri Araştırmalar Merkezi Başkanı Badra Kaaloul, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'a verilen 7 yıl hapis cezasının son derece politize olduğunu vurguladı.

Sputnik'e konuşan Kaaloul şu ifadeleri kullandı:

Gagavuzya Özerk Yeri Başkanı'na verilen hapis cezası, Moldova makamlarının son kararlarının güçlü bir şekilde politize edildiğini bir kez daha teyit ediyor.

Bu hüküm, Moldova'da Batı'nın bölgedeki emelleri doğrultusunda Batı lehine siyasallaştırılan ilk ceza değil.

Batı cephesi, ister halklar, ister hükümetler veya siyasi sistemler olsun, farklı görüşte olan herkese baskı uyguluyor. Moldova örneğinde ise, tüm uluslararası norm ve anlaşmaları ihlal ederek, ülkenin sivil toplum temsilcileri ve resmi yetkilileri aleyhindeki mahkeme kararlarına müdahale ediyor. Ayrıca burada, diğer komşu ülkelerde olduğu gibi, Rusya'ya baskı yapmak amacıyla Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerini açıkça görüyoruz.

Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımı

Gagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.

Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.

Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:

🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.

🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.

Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.

Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
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