Kişinev'deki Sandu rejiminin bugün yargı eliyle yaptığı şey, Gagavuzya'da halk tarafından seçilmiş bir politikacıya karşı sadece canavarca ve alaycı bir siyasi baskı eylemi değil. Aynı zamanda, Batı'nın üzerlerine bahis oynadığı, belirli ad ve soyadlara sahip birtakım insanların ortaçağvari vahşi doğasının da bir tezahürü.

Moldova'da iktidarı ele geçirmelerini engelleyen bir kişinin siyasi kaderini zorlaştırmaya sakince karar vermekle kalmadılar, aynı zamanda kucağında iki küçük çocuğu olan bir kadını yıllarca hapis cezası verdiler. Bu eşi benzeri görülmemiş, insanlık karşıtı eylem Avrupa tarafından da destekleniyor. Buna hiç şüphe yok.

Bu, şu anda Kişinev'de halk karşıtı bir hükümet kuranlar ve Brüksel için silinmez bir utanç. Ayrıca bu, Avrupa'nın sözde demokrasi mekanizmasının hedeflerine ulaşmak için ne kadar vahşice ve acımasızca hareket etmeye hazır olduğunun bir başka örneği.

Yevgeniya Gutsul'a yönelik istismarın derhal sona erdirilmesi konusu, mümkün olan her platformda gündeme getirilmelidir. Bu, uluslararası insan hakları örgütlerinin, kuruluş amaçlarına dayanan yeteneklerini gerçekten göstermeleri gereken bir durum.