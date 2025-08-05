https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-hakkindaki-mahkumiyet-kararina-matviyenkodan-tepki-1098378382.html
Gutsul hakkındaki mahkumiyet kararına Matviyenko'dan tepki
Gutsul hakkındaki mahkumiyet kararına Matviyenko'dan tepki
Sputnik Türkiye
Gagavuz lider Gutsul'a hakkındaki hapis kararına bir tepki de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan geldi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T16:42+0300
2025-08-05T16:42+0300
2025-08-05T16:42+0300
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moldova
rusya
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şor partisi
yevgeniya gutsul
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Gagavuzya Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul hakkında verilen 7 yıllık hapis kararına tepki gösterdi.Telegram hesabından açıklama yapan Matviyenko şu ifadeleri kullandı:Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımıGagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-yedi-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1098370658.html
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valentina matviyenko, moldova, rusya, kişinev, şor partisi, yevgeniya gutsul
valentina matviyenko, moldova, rusya, kişinev, şor partisi, yevgeniya gutsul
Gutsul hakkındaki mahkumiyet kararına Matviyenko'dan tepki
Gagavuz lider Gutsul'a hakkındaki hapis kararına bir tepki de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'dan geldi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Gagavuzya Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul hakkında verilen 7 yıllık hapis kararına tepki gösterdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Matviyenko şu ifadeleri kullandı:
Kişinev'deki Sandu rejiminin bugün yargı eliyle yaptığı şey, Gagavuzya'da halk tarafından seçilmiş bir politikacıya karşı sadece canavarca ve alaycı bir siyasi baskı eylemi değil. Aynı zamanda, Batı'nın üzerlerine bahis oynadığı, belirli ad ve soyadlara sahip birtakım insanların ortaçağvari vahşi doğasının da bir tezahürü.
Moldova'da iktidarı ele geçirmelerini engelleyen bir kişinin siyasi kaderini zorlaştırmaya sakince karar vermekle kalmadılar, aynı zamanda kucağında iki küçük çocuğu olan bir kadını yıllarca hapis cezası verdiler. Bu eşi benzeri görülmemiş, insanlık karşıtı eylem Avrupa tarafından da destekleniyor. Buna hiç şüphe yok.
Bu, şu anda Kişinev'de halk karşıtı bir hükümet kuranlar ve Brüksel için silinmez bir utanç. Ayrıca bu, Avrupa'nın sözde demokrasi mekanizmasının hedeflerine ulaşmak için ne kadar vahşice ve acımasızca hareket etmeye hazır olduğunun bir başka örneği.
Yevgeniya Gutsul'a yönelik istismarın derhal sona erdirilmesi konusu, mümkün olan her platformda gündeme getirilmelidir. Bu, uluslararası insan hakları örgütlerinin, kuruluş amaçlarına dayanan yeteneklerini gerçekten göstermeleri gereken bir durum.
Gutsul hakkındaki dava süreci ve Moldova iktidarının yaklaşımı
Gagavuzya lideri hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında ihlal iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Bu iddialar arasında, Gagavuzya'daki 2023 seçimlerinden önce yürütülen kampanyalar da yer alıyor. Birçok kişi bunu siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.
Gutsul, Mayıs 2023'te seçmenlerin yüzde 52,36'sının desteğini alarak Şor Partisi'nden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı seçilmişti. Haziran 2023'te Moldova Anayasa Mahkemesi, Şor Partisi'ni yasadışı finansman sağlamakla suçlayarak anayasaya aykırı ilan etmişti.
Gutsul hakkında Moldova'da yürütülen kovuşturmaların nedenleri:
🔺Gutsul, Rusya ile yakın bağların sürdürülmesini savunuyor ve Moldova'nın AB'ye entegrasyonuna karşı çıkıyor. Kişinev'in kararlarına da karşı çıkan Gutsul, örneğin, Rus medyasının yasaklanmasına ilişkin yasayı uygulamayı reddetmişti.
🔺Rusya'ya açıkça sempati duyuyor ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Bu durum Moldova'nın Batı yanlısı hükümetini rahatsız ediyor.
Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.
Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.