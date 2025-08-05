https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/trump-beyaz-sarayin-catisina-cikti-ufak-bir-yuruyus-yapiyorum-1098381706.html
Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: 'Ufak bir yürüyüş yapıyorum'
Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: 'Ufak bir yürüyüş yapıyorum'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyon dolarlık yeni balo salonu projesini yerinde incelemek üzere Beyaz Saray'ın çatısına çıktı. Gazeteciler ve güvenlik... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T19:11+0300
2025-08-05T19:11+0300
2025-08-05T19:11+0300
dünya
donald trump
beyaz saray
beyaz saray muhabirleri derneği
beyaz saray ulusal güvenlik konseyi
beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
çatı
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Donald Trump, Beyaz Saray’a yapılması planlanan 200 milyon dolarlık altın varaklı balo salonunu incelemek üzere çatıya çıktı.Basın mensuplarının “Neden çatıdasınız?” sorusuna ABD Başkanı Trump esprili bir şekilde “Ufak bir yürüyüş yapıyorum” yanıtını verdi. Ardından, projenin tamamen kendisi ve henüz adı açıklanmayan bağışçılar tarafından finanse edileceğini vurgulayan Trump, “Bu ülke için harcadığım her şey kendi paramla” dedi.Trump'ın, Beyaz Saray’ın tarihi dokusunu kendi zevkine göre şekillendirme çabaları, bazı kesimlerden eleştiri alsa da, kendisi bu yatırımların Amerikan halkı için olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-hindistana-yonelik-ithalat-vergilerini-onemli-olcude-artiracagim-1098353806.html
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donald trump, beyaz saray, beyaz saray muhabirleri derneği, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, çatı
donald trump, beyaz saray, beyaz saray muhabirleri derneği, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, çatı
Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: 'Ufak bir yürüyüş yapıyorum'
ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyon dolarlık yeni balo salonu projesini yerinde incelemek üzere Beyaz Saray'ın çatısına çıktı. Gazeteciler ve güvenlik görevlilerinin şaşkın bakışları eşliğinde çatıya çıkan Trump, projeye dair ilk fiziki gözlemini yaptı.
Donald Trump, Beyaz Saray’a yapılması planlanan 200 milyon dolarlık altın varaklı balo salonunu incelemek üzere çatıya çıktı.
Basın mensuplarının “Neden çatıdasınız?” sorusuna ABD Başkanı Trump esprili bir şekilde “Ufak bir yürüyüş yapıyorum” yanıtını verdi. Ardından, projenin tamamen kendisi ve henüz adı açıklanmayan bağışçılar tarafından finanse edileceğini vurgulayan Trump, “Bu ülke için harcadığım her şey kendi paramla” dedi.
Trump'ın, Beyaz Saray’ın tarihi dokusunu kendi zevkine göre şekillendirme çabaları, bazı kesimlerden eleştiri alsa da, kendisi bu yatırımların Amerikan halkı için olduğunu savundu.