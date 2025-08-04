https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-hindistana-yonelik-ithalat-vergilerini-onemli-olcude-artiracagim-1098353806.html

Trump: Hindistan'a yönelik ithalat vergilerini önemli ölçüde artıracağım

Trump: Hindistan'a yönelik ithalat vergilerini önemli ölçüde artıracağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rus petrolünü yeniden satışa sunduğu için Hindistan'a uyguladığı ithalat vergilerini ‘önemli ölçüde artırmayı’ planladığını belirtti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T20:28+0300

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dünya

abd

donald trump

hindistan

gümrük vergisi

trump ek gümrük vergileri

rusya

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rus petrolünü yeniden satışa sunduğu için Hindistan'a uyguladığı ithalat vergilerini ‘önemli ölçüde artırmayı’ planladığını yazdı.ABD Başkanı, “Hindistan, Rus petrolünü muazzam hacimlerde satın alıyor ve ardından açık piyasada büyük bir karla satıyor. Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağım” ifadelerini kullandı.Donald Trump, cuma günü Hindistan'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Rus enerji ürünlerini satın aldığı gerekçesiyle rakam belirtmeden para cezası uygulanacağını duyurmuştu.Daha önce Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığı konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Hindistan medyası, kaynaklara dayanarak Hindistan'ın devlete ait petrol rafinerilerinin Rus tedarikçilerden petrol satın almaya devam ettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html

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abd, donald trump, hindistan, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, rusya, truth social