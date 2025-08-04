https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-hindistana-yonelik-ithalat-vergilerini-onemli-olcude-artiracagim-1098353806.html
Trump: Hindistan'a yönelik ithalat vergilerini önemli ölçüde artıracağım
Trump: Hindistan'a yönelik ithalat vergilerini önemli ölçüde artıracağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rus petrolünü yeniden satışa sunduğu için Hindistan'a uyguladığı ithalat vergilerini ‘önemli ölçüde artırmayı’ planladığını belirtti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T20:28+0300
2025-08-04T20:28+0300
2025-08-04T20:28+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rus petrolünü yeniden satışa sunduğu için Hindistan'a uyguladığı ithalat vergilerini ‘önemli ölçüde artırmayı’ planladığını yazdı.ABD Başkanı, “Hindistan, Rus petrolünü muazzam hacimlerde satın alıyor ve ardından açık piyasada büyük bir karla satıyor. Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağım” ifadelerini kullandı.Donald Trump, cuma günü Hindistan'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Rus enerji ürünlerini satın aldığı gerekçesiyle rakam belirtmeden para cezası uygulanacağını duyurmuştu.Daha önce Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığı konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Hindistan medyası, kaynaklara dayanarak Hindistan'ın devlete ait petrol rafinerilerinin Rus tedarikçilerden petrol satın almaya devam ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html
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abd, donald trump, hindistan, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, rusya, truth social
abd, donald trump, hindistan, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, rusya, truth social
Trump: Hindistan'a yönelik ithalat vergilerini önemli ölçüde artıracağım
ABD Başkanı Trump, Rus petrolünü yeniden satışa sunduğu için Hindistan'a uyguladığı ithalat vergilerini ‘önemli ölçüde artırmayı’ planladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rus petrolünü yeniden satışa sunduğu için Hindistan'a uyguladığı ithalat vergilerini ‘önemli ölçüde artırmayı’ planladığını yazdı.
ABD Başkanı, “Hindistan, Rus petrolünü muazzam hacimlerde satın alıyor ve ardından açık piyasada büyük bir karla satıyor. Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağım” ifadelerini kullandı.
Donald Trump, cuma günü Hindistan'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Rus enerji ürünlerini satın aldığı gerekçesiyle rakam belirtmeden para cezası uygulanacağını duyurmuştu.
Daha önce Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığı konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Hindistan medyası, kaynaklara dayanarak Hindistan'ın devlete ait petrol rafinerilerinin Rus tedarikçilerden petrol satın almaya devam ettiğini bildirmişti.