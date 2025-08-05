https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/thy-245-kisiyi-daha-kara-listeye-aldi-ucaga-alinmayacaklar-1098369154.html
THY, 245 kişiyi daha 'kara listeye' aldı: Uçağa alınmayacaklar
THY, 245 kişiyi daha 'kara listeye' aldı: Uçağa alınmayacaklar
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları son beş ayda sigara içen 245 yolcuyu daha kara listeye aldı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:57+0300
2025-08-05T12:57+0300
2025-08-05T13:01+0300
yaşam
türk hava yolları (thy)
thy
kara liste
uçuş yasağı
sigara
şırdancı mehmet
baruthane pilavcısı
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Son beş ayda uçaklarda 'sigara içen' 245 yolcu, Türk Hava Yolları'nın kara listesine alındı. Yolcular uçuşlardan men edildi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu üyesi olan Abdülkadir Özcan, uçakta şırdan yemeye çalışan sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet adıyla tanınan Mehmet Sur ve uçakta pilav yediği görüntüleri paylaşan Baruthane Pilavcısı olarak tanınan Nedim Şahin de kara listeye giren isimler arasındaydı. Peki THY'nin kara listesine hangi davranışlar giriyor? Kara liste nedir?Beş ayda 245 kişi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'kara listeye' giren yolcularla ilgili bilgi verdi. Ekşi şu ifadeleri kullandı: "Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."THY kara liste nedir?Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu "Kara Liste", uçuşlarda istenmeyen davranışlarda bulunan yolcuları kapsıyor. Listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men ediliyor. İşte "Kara Listeye" alınmanın sebepleri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ucakta-olay-cikartmasinin-ardindan-gundem-oldu-abdulkadir-ozcan-kimdir-thy-kara-liste-nedir-listeye-1091532757.html
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thy kara liste, thy kara listeye giren davranışlar, hangi davranışlar kara listeye giriyor, thy uçuşu
thy kara liste, thy kara listeye giren davranışlar, hangi davranışlar kara listeye giriyor, thy uçuşu
THY, 245 kişiyi daha 'kara listeye' aldı: Uçağa alınmayacaklar
12:57 05.08.2025 (güncellendi: 13:01 05.08.2025)
Türk Hava Yolları son beş ayda sigara içen 245 yolcuyu daha kara listeye aldı.
Son beş ayda uçaklarda 'sigara içen' 245 yolcu, Türk Hava Yolları'nın kara listesine alındı. Yolcular uçuşlardan men edildi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu üyesi olan Abdülkadir Özcan, uçakta şırdan yemeye çalışan sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet adıyla tanınan Mehmet Sur ve uçakta pilav yediği görüntüleri paylaşan Baruthane Pilavcısı olarak tanınan Nedim Şahin de kara listeye giren isimler arasındaydı. Peki THY'nin kara listesine hangi davranışlar giriyor? Kara liste nedir?
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'kara listeye' giren yolcularla ilgili bilgi verdi. Ekşi şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."
Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu "Kara Liste", uçuşlarda istenmeyen davranışlarda bulunan yolcuları kapsıyor. Listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men ediliyor. İşte "Kara Listeye" alınmanın sebepleri.
Kötü davranışlar:
Uçuş güvenliğini tehdit eden davranışlar olan uçak içinde kavga çıkarmak, havayolu ekipmanlarına zarar vermek, uçuş sırasında emniyet kemerini takmamak gibi durumlar.
Saldırganlık ve saygısızlık:
Havayolu çalışanlarına veya diğer yolculara karşı fiziksel veya sözlü taciz ve tehdit gibi saldırgan veya saygısız davranışlar.
Alkol veya uyuşturucu kullanımı:
Uçak içinde alkol veya yasaklı madde kullanmak, uçuş sırasında sarhoş olmak gibi durumlar.
Havayolu şirketlerinin kurallarını ihlal etmek:
Sigara içmek, yasaklı eşyaları taşımak ve uçuş sırasında telefon kullanmak gibi durumlar.