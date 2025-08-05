https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/thy-245-kisiyi-daha-kara-listeye-aldi-ucaga-alinmayacaklar-1098369154.html

THY, 245 kişiyi daha 'kara listeye' aldı: Uçağa alınmayacaklar

THY, 245 kişiyi daha 'kara listeye' aldı: Uçağa alınmayacaklar

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları son beş ayda sigara içen 245 yolcuyu daha kara listeye aldı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T12:57+0300

2025-08-05T12:57+0300

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yaşam

türk hava yolları (thy)

thy

kara liste

uçuş yasağı

sigara

şırdancı mehmet

baruthane pilavcısı

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Son beş ayda uçaklarda 'sigara içen' 245 yolcu, Türk Hava Yolları'nın kara listesine alındı. Yolcular uçuşlardan men edildi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu üyesi olan Abdülkadir Özcan, uçakta şırdan yemeye çalışan sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet adıyla tanınan Mehmet Sur ve uçakta pilav yediği görüntüleri paylaşan Baruthane Pilavcısı olarak tanınan Nedim Şahin de kara listeye giren isimler arasındaydı. Peki THY'nin kara listesine hangi davranışlar giriyor? Kara liste nedir?Beş ayda 245 kişi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'kara listeye' giren yolcularla ilgili bilgi verdi. Ekşi şu ifadeleri kullandı: "Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."THY kara liste nedir?Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu "Kara Liste", uçuşlarda istenmeyen davranışlarda bulunan yolcuları kapsıyor. Listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men ediliyor. İşte "Kara Listeye" alınmanın sebepleri.

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