https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ucakta-olay-cikartmasinin-ardindan-gundem-oldu-abdulkadir-ozcan-kimdir-thy-kara-liste-nedir-listeye-1091532757.html

Uçakta olay çıkarmasının ardından gündem oldu: Abdulkadir Özcan kimdir? THY kara liste nedir, listeye kimler girer?

Uçakta olay çıkarmasının ardından gündem oldu: Abdulkadir Özcan kimdir? THY kara liste nedir, listeye kimler girer?

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında olay çıkaran ve Petlas Yönetim Kurulu üyeliğine son verilen Abdülkadir Özcan gündemde... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T13:40+0300

2024-12-14T13:40+0300

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türkiye

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olay sosyal medyanın gündeminde. Business Class'ta seyahat eden Abdülkadir Özcan, aşırı alkol tüketiminin ardından hem diğer yolcuları hem de kabin ekibini rahatsız etti. THY kabin ekibi, yolcuya daha fazla alkol servisi yapmayı reddetti. Ancak Özcan , tavırlarını sürdürerek bir başka yolcuyu tehdit etti ve uçakta olay çıkardı.Abdülkadir Özcan'ın Petlas Yönetim Kurulu Üyeliği'ne son verildiKabin ekibi, Abdülkadir Özcan'ı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca yolcuyu kelepçeleyerek kontrol altına aldı. Uçak İstanbul Havalimanı'na indiğinde, yolcu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Görüntülerde, Özcan'ın bir yolcuya yönelik, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık bir adamım, Türkiye’yi satın alırım. Sen kimsin?" sözleriyle tehditler savurması yer aldı. Abdülkadir Özcan, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Petlas'tan yapılan açıklamada, Abdülkadir Özcan'ın görevden azledildiğini belirtildi. Şirket, gündem yaratan videonun ardından özür açıklaması yayınlanmıştı.Gelişmeler sonrasında Abdülkadir Özcan'ın kim olduğu merak ediliyor. Aynı zamanda Özcan'ın THY kara listesine alınmasıyla beraber "THY kara liste nedir? THY kara listesine kimler, neden alınır" sorularının yanıtları da araştırılıyor.Abdülkadir Özcan kimdir?Motorlu taşıtlar için lastik üreten Petlas’ta Yönetin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Abdülkadir Özcan, dedesiyle aynı adı taşıyor.Dede Abdülkadir Özcan Petlas'ı 2005 yılında 70 milyon dolara Kombassan Holding'den satın aldı. Petlas 1976'da Petrokimye Holding tarafından kurulmuş, 1997'de özelleştirilmiş ve Kombassan Holding'e geçmişti. Abdülkadir Özcan 2008’de yaşımını yitirdi ve ailesine gerçekten de ciddi bir servet bıraktı. Dede Özcan’ın ardından Petlas’ın başına oğlu Mustafa Özcan geçti. Mustafa Özcan ise THY uçağında olay çıkartan Abdülkadir Özcan’ın babası. Mustafa Özcan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Petlas’ın başına geçtiğinde şirketin yönetiminde oğlu Abdülkadir Özcan’a yer verdi.THY kara liste nedir?Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu "Kara Liste", uçuşlarda istenmeyen davranışlarda bulunan yolcuları kapsıyor. Listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men ediliyor. İşte "Kara Listeye" alınmanın sebepleri...THY Kara Liste, uçuş güvenliğini riske atan, uçuş kurallarını ihlal eden veya mürettebat ile yolculara karşı uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri içerir. Kara listeye alınma nedenleri ise şöyle sıralanabilir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ucakta-olay-cikaran-abdulkadir-ozcan-icin-petlas-ozur-diledi-savunulacak-hic-bir-yonu-yok-1091528708.html

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