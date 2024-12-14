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Uçakta olay çıkarmasının ardından gündem oldu: Abdulkadir Özcan kimdir? THY kara liste nedir, listeye kimler girer?
Uçakta olay çıkarmasının ardından gündem oldu: Abdulkadir Özcan kimdir? THY kara liste nedir, listeye kimler girer?
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında olay çıkaran ve Petlas Yönetim Kurulu üyeliğine son verilen Abdülkadir Özcan gündemde... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T13:40+0300
2024-12-14T13:53+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
petlas
petlas yönetim kurulu üyesi abdülkadir özcan
olay
uçak
uçak seferi
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olay sosyal medyanın gündeminde. Business Class'ta seyahat eden Abdülkadir Özcan, aşırı alkol tüketiminin ardından hem diğer yolcuları hem de kabin ekibini rahatsız etti. THY kabin ekibi, yolcuya daha fazla alkol servisi yapmayı reddetti. Ancak Özcan , tavırlarını sürdürerek bir başka yolcuyu tehdit etti ve uçakta olay çıkardı.Abdülkadir Özcan'ın Petlas Yönetim Kurulu Üyeliği'ne son verildiKabin ekibi, Abdülkadir Özcan'ı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca yolcuyu kelepçeleyerek kontrol altına aldı. Uçak İstanbul Havalimanı'na indiğinde, yolcu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Görüntülerde, Özcan'ın bir yolcuya yönelik, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık bir adamım, Türkiye’yi satın alırım. Sen kimsin?" sözleriyle tehditler savurması yer aldı. Abdülkadir Özcan, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Petlas'tan yapılan açıklamada, Abdülkadir Özcan'ın görevden azledildiğini belirtildi. Şirket, gündem yaratan videonun ardından özür açıklaması yayınlanmıştı.Gelişmeler sonrasında Abdülkadir Özcan'ın kim olduğu merak ediliyor. Aynı zamanda Özcan'ın THY kara listesine alınmasıyla beraber "THY kara liste nedir? THY kara listesine kimler, neden alınır" sorularının yanıtları da araştırılıyor.Abdülkadir Özcan kimdir?Motorlu taşıtlar için lastik üreten Petlas’ta Yönetin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Abdülkadir Özcan, dedesiyle aynı adı taşıyor.Dede Abdülkadir Özcan Petlas'ı 2005 yılında 70 milyon dolara Kombassan Holding'den satın aldı. Petlas 1976'da Petrokimye Holding tarafından kurulmuş, 1997'de özelleştirilmiş ve Kombassan Holding'e geçmişti. Abdülkadir Özcan 2008’de yaşımını yitirdi ve ailesine gerçekten de ciddi bir servet bıraktı. Dede Özcan’ın ardından Petlas’ın başına oğlu Mustafa Özcan geçti. Mustafa Özcan ise THY uçağında olay çıkartan Abdülkadir Özcan’ın babası. Mustafa Özcan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Petlas’ın başına geçtiğinde şirketin yönetiminde oğlu Abdülkadir Özcan’a yer verdi.THY kara liste nedir?Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu "Kara Liste", uçuşlarda istenmeyen davranışlarda bulunan yolcuları kapsıyor. Listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men ediliyor. İşte "Kara Listeye" alınmanın sebepleri...THY Kara Liste, uçuş güvenliğini riske atan, uçuş kurallarını ihlal eden veya mürettebat ile yolculara karşı uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri içerir. Kara listeye alınma nedenleri ise şöyle sıralanabilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ucakta-olay-cikaran-abdulkadir-ozcan-icin-petlas-ozur-diledi-savunulacak-hic-bir-yonu-yok-1091528708.html
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Uçakta olay çıkarmasının ardından gündem oldu: Abdulkadir Özcan kimdir? THY kara liste nedir, listeye kimler girer?

13:40 14.12.2024 (güncellendi: 13:53 14.12.2024)
© FotoğrafAbdulkadir Özcan
Abdulkadir Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Fotoğraf
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında olay çıkaran ve Petlas Yönetim Kurulu üyeliğine son verilen Abdülkadir Özcan gündemde. Hem Abdülkadir Özcan'ın kim olduğu hem de THY'nin kara listesine kimlerin alındığı merak ediliyor. Peki, Abdülkadir Özcan kimdir? THY kara listesi nedir, kara listeye kimler alınır?
Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olay sosyal medyanın gündeminde. Business Class'ta seyahat eden Abdülkadir Özcan, aşırı alkol tüketiminin ardından hem diğer yolcuları hem de kabin ekibini rahatsız etti. THY kabin ekibi, yolcuya daha fazla alkol servisi yapmayı reddetti. Ancak Özcan , tavırlarını sürdürerek bir başka yolcuyu tehdit etti ve uçakta olay çıkardı.

Abdülkadir Özcan'ın Petlas Yönetim Kurulu Üyeliği'ne son verildi

Kabin ekibi, Abdülkadir Özcan'ı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca yolcuyu kelepçeleyerek kontrol altına aldı. Uçak İstanbul Havalimanı'na indiğinde, yolcu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Görüntülerde, Özcan'ın bir yolcuya yönelik, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık bir adamım, Türkiye’yi satın alırım. Sen kimsin?" sözleriyle tehditler savurması yer aldı. Abdülkadir Özcan, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Petlas'tan yapılan açıklamada, Abdülkadir Özcan'ın görevden azledildiğini belirtildi. Şirket, gündem yaratan videonun ardından özür açıklaması yayınlanmıştı.
Gelişmeler sonrasında Abdülkadir Özcan'ın kim olduğu merak ediliyor. Aynı zamanda Özcan'ın THY kara listesine alınmasıyla beraber "THY kara liste nedir? THY kara listesine kimler, neden alınır" sorularının yanıtları da araştırılıyor.

Abdülkadir Özcan kimdir?

Motorlu taşıtlar için lastik üreten Petlas’ta Yönetin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Abdülkadir Özcan, dedesiyle aynı adı taşıyor.
Dede Abdülkadir Özcan Petlas'ı 2005 yılında 70 milyon dolara Kombassan Holding'den satın aldı. Petlas 1976'da Petrokimye Holding tarafından kurulmuş, 1997'de özelleştirilmiş ve Kombassan Holding'e geçmişti. Abdülkadir Özcan 2008’de yaşımını yitirdi ve ailesine gerçekten de ciddi bir servet bıraktı. Dede Özcan’ın ardından Petlas’ın başına oğlu Mustafa Özcan geçti. Mustafa Özcan ise THY uçağında olay çıkartan Abdülkadir Özcan’ın babası. Mustafa Özcan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Petlas’ın başına geçtiğinde şirketin yönetiminde oğlu Abdülkadir Özcan’a yer verdi.

THY kara liste nedir?

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu "Kara Liste", uçuşlarda istenmeyen davranışlarda bulunan yolcuları kapsıyor. Listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men ediliyor. İşte "Kara Listeye" alınmanın sebepleri...
THY Kara Liste, uçuş güvenliğini riske atan, uçuş kurallarını ihlal eden veya mürettebat ile yolculara karşı uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri içerir. Kara listeye alınma nedenleri ise şöyle sıralanabilir:
Uçuş sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmek
Mürettebata fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak
Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranış sergilemek
Uyuşturucu ya da alkol etkisinde saldırgan davranışlar
Yasalara aykırı hareketlerde bulunmak
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Petlas, uçakta olay çıkaran Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti, özür diledi
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