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Mourinho'nun ısrarı sonrası Fenerbahçe son hamleye hazırlanıyor
Mourinho'nun ısrarı sonrası Fenerbahçe son hamleye hazırlanıyor
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Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye giriyor. Inter’in kapıları kapatmasına rağmen Jose Mourinho'nun ısrarı sürüyor... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T07:19+0300
2025-08-05T07:19+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
hakan çalhanoğlu
jose mourinho
inter
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.SportsMediaSet’in haberine göre, Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için son bir teklif sunacak. Haberde, Inter’in ve oyuncunun şu aşamada ayrılığa sıcak bakmadığı, ancak teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarcı olduğu ve transferin gerçekleşmesi için kulüp yönetimini zorladığı ifade ediliyor.Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yaz boyunca sık sık Galatasaray ile de anılmıştı. Oyuncunun geçmişte yaptığı açıklamalar ve sarı-kırmızılı kulübe duyduğu sempati, bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak Galatasaray’ın transfer bütçesini Victor Osimhen transferine yönlendirmesi nedeniyle Hakan dosyası rafa kaldırıldı. Bu gelişme, Fenerbahçe’nin devreye girmesi için fırsat yarattı.Fenerbahçe cephesi, Hakan transferinden olumlu sonuç alınamaması ihtimaline karşılık B planını da hazır tuttu. Sarı-lacivertliler, Inter ile anlaşma sağlanamazsa Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz için resmi girişimlere başlayacak.Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho gibi dünya çapında bir ismi getirerek dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu transferi, hem kalite hem de sembolik anlamda kulüp için büyük bir adım olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahce-kerem-akturkoglunu-istedi-emre-belozoglu-milli-oyuncuya-cagri-yapti--1098356121.html
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fenerbahçe, galatasaray, hakan çalhanoğlu, jose mourinho, inter
fenerbahçe, galatasaray, hakan çalhanoğlu, jose mourinho, inter

Mourinho'nun ısrarı sonrası Fenerbahçe son hamleye hazırlanıyor

07:19 05.08.2025
© AA / Halil SağırkayaMilli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Halil Sağırkaya
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Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye giriyor. Inter’in kapıları kapatmasına rağmen Jose Mourinho'nun ısrarı sürüyor. Galatasaray’ın geri çekilmesiyle sarı-lacivertliler hamle şansını artırırken, alternatif olarak Douglas Luiz gündemde.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.
SportsMediaSet’in haberine göre, Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için son bir teklif sunacak. Haberde, Inter’in ve oyuncunun şu aşamada ayrılığa sıcak bakmadığı, ancak teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarcı olduğu ve transferin gerçekleşmesi için kulüp yönetimini zorladığı ifade ediliyor.
© AP Photo / Luca BrunoHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Hakan Çalhanoğlu
© AP Photo / Luca Bruno
Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yaz boyunca sık sık Galatasaray ile de anılmıştı. Oyuncunun geçmişte yaptığı açıklamalar ve sarı-kırmızılı kulübe duyduğu sempati, bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak Galatasaray’ın transfer bütçesini Victor Osimhen transferine yönlendirmesi nedeniyle Hakan dosyası rafa kaldırıldı. Bu gelişme, Fenerbahçe’nin devreye girmesi için fırsat yarattı.
Fenerbahçe cephesi, Hakan transferinden olumlu sonuç alınamaması ihtimaline karşılık B planını da hazır tuttu. Sarı-lacivertliler, Inter ile anlaşma sağlanamazsa Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz için resmi girişimlere başlayacak.
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho gibi dünya çapında bir ismi getirerek dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu transferi, hem kalite hem de sembolik anlamda kulüp için büyük bir adım olarak görülüyor.
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