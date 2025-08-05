https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tesadufen-bulundu-temizlenen-odunluk-6-asirlik-ibadethane-cikti-1098379036.html

Tesadüfen bulundu: Temizlenen odunluk, 6 asırlık ibadethane çıktı

Tesadüfen bulundu: Temizlenen odunluk, 6 asırlık ibadethane çıktı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de bir kişinin yıllardır odunluk olarak kullandığı yerin 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T16:44+0300

2025-08-05T16:44+0300

2025-08-05T16:44+0300

yaşam

nevşehir

ürgüp

tarihi yapılar

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Nevşehir Ürgüp'e bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde bir kişinin yıllardır odunluk olarak kullandığı kayadan oyma yerin Türk-İslam medeniyetine ait olduğu düşünülen 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. Tarihi yapı ilk defa gün yüzüne çıktı. Tesadüfen bulunduNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri, 16. yüzyıl eserlerinden Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu köyde yüzey araştırması yaptı. Çalışmada, bir vatandaşın odunluk olarak kullandığı kayadan oyma mekanı boşaltarak temizlik çalışması yapan ekip, 6 asırlık taş işçiliği mihrabın da bulunduğu ibadethaneyi ortaya çıkardı.Literatürde yapıya ait hiçbir bilgi yokÇalışmayı yürütenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, ortaya çıkarılan yapıyla ilgili hiçbir literatürde bilgi bulunmadığını, Eretna Beyliği dönemine ilişkin izler taşıdığını belirtti.Alanın ibadethane olmasının dışında yaşam alanı izlerini de barındırdığını belirten Maraşlı, "Bu bölgede 1960'lardan beri, özellikle sanat tarihçiler tarafından deşifre edilmiş külliyenin camisi, türbesi, zaviyesi bulunuyor. Fakat bu yapıya kimse değinmiyor. 600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış." diye konuştu.Doç. Dr. Alper Altın ise çalışma sonucunun kendileri açısından heyecan verici olduğunu ifade ederek, ""Bizler bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, buranın ne amaçla kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı, tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrap olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz" dedi. Ev sahibi Mehmet Ersen (63) de küçüklük çağlarında alana gelen bazı turistlerin kendilerine camiden bahsettiklerini, ancak herhangi bir çalışmanın günümüze kadar yapılmadığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/malabadi-koprusu-sarkisi-ile-ozdeslesen-usta-sanatci-selcuk-alagoz-yogun-bakima-alindi-1098363808.html

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