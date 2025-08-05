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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tesadufen-bulundu-temizlenen-odunluk-6-asirlik-ibadethane-cikti-1098379036.html
Tesadüfen bulundu: Temizlenen odunluk, 6 asırlık ibadethane çıktı
Tesadüfen bulundu: Temizlenen odunluk, 6 asırlık ibadethane çıktı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de bir kişinin yıllardır odunluk olarak kullandığı yerin 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T16:44+0300
2025-08-05T16:44+0300
yaşam
nevşehir
ürgüp
tarihi yapılar
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Nevşehir Ürgüp'e bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde bir kişinin yıllardır odunluk olarak kullandığı kayadan oyma yerin Türk-İslam medeniyetine ait olduğu düşünülen 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. Tarihi yapı ilk defa gün yüzüne çıktı. Tesadüfen bulunduNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri, 16. yüzyıl eserlerinden Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu köyde yüzey araştırması yaptı. Çalışmada, bir vatandaşın odunluk olarak kullandığı kayadan oyma mekanı boşaltarak temizlik çalışması yapan ekip, 6 asırlık taş işçiliği mihrabın da bulunduğu ibadethaneyi ortaya çıkardı.Literatürde yapıya ait hiçbir bilgi yokÇalışmayı yürütenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, ortaya çıkarılan yapıyla ilgili hiçbir literatürde bilgi bulunmadığını, Eretna Beyliği dönemine ilişkin izler taşıdığını belirtti.Alanın ibadethane olmasının dışında yaşam alanı izlerini de barındırdığını belirten Maraşlı, "Bu bölgede 1960'lardan beri, özellikle sanat tarihçiler tarafından deşifre edilmiş külliyenin camisi, türbesi, zaviyesi bulunuyor. Fakat bu yapıya kimse değinmiyor. 600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış." diye konuştu.Doç. Dr. Alper Altın ise çalışma sonucunun kendileri açısından heyecan verici olduğunu ifade ederek, ""Bizler bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, buranın ne amaçla kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı, tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrap olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz" dedi. Ev sahibi Mehmet Ersen (63) de küçüklük çağlarında alana gelen bazı turistlerin kendilerine camiden bahsettiklerini, ancak herhangi bir çalışmanın günümüze kadar yapılmadığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/malabadi-koprusu-sarkisi-ile-ozdeslesen-usta-sanatci-selcuk-alagoz-yogun-bakima-alindi-1098363808.html
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nevşehir, ürgüp, tarihi yapılar
nevşehir, ürgüp, tarihi yapılar

Tesadüfen bulundu: Temizlenen odunluk, 6 asırlık ibadethane çıktı

16:44 05.08.2025
© Ramazan KösedağNevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Ramazan Kösedağ
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Nevşehir'de bir kişinin yıllardır odunluk olarak kullandığı yerin 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı.
Nevşehir Ürgüp'e bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde bir kişinin yıllardır odunluk olarak kullandığı kayadan oyma yerin Türk-İslam medeniyetine ait olduğu düşünülen 600 yıllık bir ibadethane olduğu ortaya çıktı. Tarihi yapı ilk defa gün yüzüne çıktı.
© Ramazan KösedağNevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Nevşehir
© Ramazan Kösedağ

Tesadüfen bulundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri, 16. yüzyıl eserlerinden Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu köyde yüzey araştırması yaptı. Çalışmada, bir vatandaşın odunluk olarak kullandığı kayadan oyma mekanı boşaltarak temizlik çalışması yapan ekip, 6 asırlık taş işçiliği mihrabın da bulunduğu ibadethaneyi ortaya çıkardı.
© Ramazan KösedağNevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Nevşehir
© Ramazan Kösedağ

Literatürde yapıya ait hiçbir bilgi yok

Çalışmayı yürütenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, ortaya çıkarılan yapıyla ilgili hiçbir literatürde bilgi bulunmadığını, Eretna Beyliği dönemine ilişkin izler taşıdığını belirtti.
Alanın ibadethane olmasının dışında yaşam alanı izlerini de barındırdığını belirten Maraşlı, "Bu bölgede 1960'lardan beri, özellikle sanat tarihçiler tarafından deşifre edilmiş külliyenin camisi, türbesi, zaviyesi bulunuyor. Fakat bu yapıya kimse değinmiyor. 600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış." diye konuştu.
© Ramazan KösedağNevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Nevşehir
© Ramazan Kösedağ
Doç. Dr. Alper Altın ise çalışma sonucunun kendileri açısından heyecan verici olduğunu ifade ederek, ""Bizler bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, buranın ne amaçla kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı, tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrap olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz" dedi.
Ev sahibi Mehmet Ersen (63) de küçüklük çağlarında alana gelen bazı turistlerin kendilerine camiden bahsettiklerini, ancak herhangi bir çalışmanın günümüze kadar yapılmadığını aktardı.
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