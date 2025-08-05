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Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu
Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu
Sputnik Türkiye
Samsun'da 3 arkadaş arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Tarık Acar ve Taner Deniz arkadaşları E.A. tarafından silahla vuralarak öldürüldü. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., arkadaşlarına silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinden kaçan E.A. daha sonra olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu.
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emniyet müdürlüğü, samsun, arkadaş
emniyet müdürlüğü, samsun, arkadaş

Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu

01:58 05.08.2025
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA
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Samsun'da 3 arkadaş arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Tarık Acar ve Taner Deniz arkadaşları E.A. tarafından silahla vuralarak öldürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., arkadaşlarına silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan E.A. daha sonra olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu.
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