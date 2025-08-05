https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tartistigi-2-arkadasini-silahla-vurarak-oldurdu-polise-giderek-teslim-oldu-1098356836.html
Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu
Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu
Sputnik Türkiye
Samsun'da 3 arkadaş arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Tarık Acar ve Taner Deniz arkadaşları E.A. tarafından silahla vuralarak öldürüldü. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T01:58+0300
2025-08-05T01:58+0300
2025-08-05T01:58+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
samsun
arkadaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a2c26bcc33c7b1cc93e179038ffdb4c1.jpg
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., arkadaşlarına silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinden kaçan E.A. daha sonra olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/marmarayda-kadin-yolcunun-sacini-koklayarak-taciz-eden-adam-gozaltina-alindi-1098354746.html
türki̇ye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de204e7825721a31c0f0b73d6987c2a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emniyet müdürlüğü, samsun, arkadaş
emniyet müdürlüğü, samsun, arkadaş
Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu
Samsun'da 3 arkadaş arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Tarık Acar ve Taner Deniz arkadaşları E.A. tarafından silahla vuralarak öldürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., arkadaşlarına silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan E.A. daha sonra olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu.