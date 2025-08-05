https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tartistigi-2-arkadasini-silahla-vurarak-oldurdu-polise-giderek-teslim-oldu-1098356836.html

Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu

Tartıştığı 2 arkadaşını silahla vurarak öldürdü: Polise giderek teslim oldu

Sputnik Türkiye

Samsun'da 3 arkadaş arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Tarık Acar ve Taner Deniz arkadaşları E.A. tarafından silahla vuralarak öldürüldü. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T01:58+0300

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türki̇ye

emniyet müdürlüğü

samsun

arkadaş

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., arkadaşlarına silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinden kaçan E.A. daha sonra olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu.

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türki̇ye

samsun

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emniyet müdürlüğü, samsun, arkadaş