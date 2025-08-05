https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sokaklara-yeni-ucretsiz-sarj-ve-internet-hizmeti-geliyor-ucretsiz-kullanilacak-1098377462.html

Sokaklara yeni şarj ve internet hizmeti geliyor: Ücretsiz kullanılacak

Sokaklara yeni şarj ve internet hizmeti geliyor: Ücretsiz kullanılacak

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEMSAN, ihtiyaç duyulan enerjinin sokakta da ulaşılmasını amaçlayan Akıllı Sokak Aydınlatması geliştirdi. LED... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T16:14+0300

2025-08-05T16:14+0300

2025-08-05T16:15+0300

türki̇ye

sokak

lamba

güneş

led

usb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098377512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_861d2380e62d0be3cbe6512c1ae89018.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), sokak aydınlatmasının işlevini genişleten bir projeye imza attı. Geliştirilen “Akıllı Sokak Aydınlatması”, şehir yaşamını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.Teknolojik donanımlar ve çok fonksiyonlu cihazBu teknoloji harikası sistem, sıradan sokak direklerinden şu özelliklerle ayrılıyor:Şarj ve internet noktaları sayesinde vatandaşlar şehir içinde enerjiye ve bilgiye kolayca ulaşabilecek.Hava kalitesi ve afet uyarı sistemiProjede yer alan hava kalitesi sensörleri, atmosferdeki sıcaklık, nem, gürültü ve güneş radyasyonu gibi verileri ölçüyor. Ayrıca cihaz, Acil Durum Anons Sistemi ile afet ya da olağanüstü durumda sesli ve görüntülü uyarı imkânı sunuyor.Güneş enerjisi ile şarj edilen direklerProjeye ilişkin bilgi veren TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, sistemin hem enerji verimliliğini artırdığını hem de vatandaşların günlük kullanımını kolaylaştırdığını belirtti. Mühendis Tuğba Aydın Kart, direğin güneş enerjisini fotoseller aracılığıyla verimli biçimde kullandığını ve sokak güvenliği ile yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.Yaygınlaştırma ve seri üretim aşamasındaHenüz prototip aşamasında olan bu akıllı sokak aydınlatma cihazının geliştirme çalışmaları sürüyor. Başarılı testler sonrası proje, seri üretim ve yaygınlaştırma aşamasına geçmeyi hedefliyor. Şehir içi yaşamın daha sürdürülebilir ve teknolojik hale gelmesini amaçlayan bu model, kamu verimliliğini artırma potansiyeli taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/pegasus-ucuslarda-powerbank-kullanimini-yasakladi-1098375023.html

türki̇ye

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akıllı sokak aydınlatması, tems an projesi, elektrikli araç şarj istasyonu sokakta, sokak direğinde usb şarj, şehir güvenlik kamerası direk, hava kalitesi sensörü direk, güneş enerjisi fotosel, akıllı şehir aydınlatma, kamu aydınlatma teknolojisi, sürdürülebilir sokak enerji sistemi