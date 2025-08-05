https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sokaklara-yeni-ucretsiz-sarj-ve-internet-hizmeti-geliyor-ucretsiz-kullanilacak-1098377462.html
Sokaklara yeni şarj ve internet hizmeti geliyor: Ücretsiz kullanılacak
Sokaklara yeni şarj ve internet hizmeti geliyor: Ücretsiz kullanılacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEMSAN, ihtiyaç duyulan enerjinin sokakta da ulaşılmasını amaçlayan Akıllı Sokak Aydınlatması geliştirdi. LED... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T16:14+0300
2025-08-05T16:14+0300
2025-08-05T16:15+0300
türki̇ye
sokak
lamba
güneş
led
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), sokak aydınlatmasının işlevini genişleten bir projeye imza attı. Geliştirilen “Akıllı Sokak Aydınlatması”, şehir yaşamını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.Teknolojik donanımlar ve çok fonksiyonlu cihazBu teknoloji harikası sistem, sıradan sokak direklerinden şu özelliklerle ayrılıyor:Şarj ve internet noktaları sayesinde vatandaşlar şehir içinde enerjiye ve bilgiye kolayca ulaşabilecek.Hava kalitesi ve afet uyarı sistemiProjede yer alan hava kalitesi sensörleri, atmosferdeki sıcaklık, nem, gürültü ve güneş radyasyonu gibi verileri ölçüyor. Ayrıca cihaz, Acil Durum Anons Sistemi ile afet ya da olağanüstü durumda sesli ve görüntülü uyarı imkânı sunuyor.Güneş enerjisi ile şarj edilen direklerProjeye ilişkin bilgi veren TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, sistemin hem enerji verimliliğini artırdığını hem de vatandaşların günlük kullanımını kolaylaştırdığını belirtti. Mühendis Tuğba Aydın Kart, direğin güneş enerjisini fotoseller aracılığıyla verimli biçimde kullandığını ve sokak güvenliği ile yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.Yaygınlaştırma ve seri üretim aşamasındaHenüz prototip aşamasında olan bu akıllı sokak aydınlatma cihazının geliştirme çalışmaları sürüyor. Başarılı testler sonrası proje, seri üretim ve yaygınlaştırma aşamasına geçmeyi hedefliyor. Şehir içi yaşamın daha sürdürülebilir ve teknolojik hale gelmesini amaçlayan bu model, kamu verimliliğini artırma potansiyeli taşıyor.
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türki̇ye
güneş
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akıllı sokak aydınlatması, tems an projesi, elektrikli araç şarj istasyonu sokakta, sokak direğinde usb şarj, şehir güvenlik kamerası direk, hava kalitesi sensörü direk, güneş enerjisi fotosel, akıllı şehir aydınlatma, kamu aydınlatma teknolojisi, sürdürülebilir sokak enerji sistemi
akıllı sokak aydınlatması, tems an projesi, elektrikli araç şarj istasyonu sokakta, sokak direğinde usb şarj, şehir güvenlik kamerası direk, hava kalitesi sensörü direk, güneş enerjisi fotosel, akıllı şehir aydınlatma, kamu aydınlatma teknolojisi, sürdürülebilir sokak enerji sistemi
Sokaklara yeni şarj ve internet hizmeti geliyor: Ücretsiz kullanılacak
16:14 05.08.2025 (güncellendi: 16:15 05.08.2025)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEMSAN, ihtiyaç duyulan enerjinin sokakta da ulaşılmasını amaçlayan Akıllı Sokak Aydınlatması geliştirdi. LED ışık, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarjı, güvenlik kamerası, USB noktası, dijital ekran, internet ve hava ölçüm sensörleriyle donatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), sokak aydınlatmasının işlevini genişleten bir projeye imza attı. Geliştirilen “Akıllı Sokak Aydınlatması”, şehir yaşamını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.
Teknolojik donanımlar ve çok fonksiyonlu cihaz
Bu teknoloji harikası sistem, sıradan sokak direklerinden şu özelliklerle ayrılıyor:
Elektrikli araç ve tekerlekli sandalye
şarj üniteleri
USB telefon / tablet şarj noktaları Kablosuz internet erişim noktası Dijital bilgilendirme ekranı
Şarj ve internet noktaları sayesinde vatandaşlar şehir içinde enerjiye ve bilgiye kolayca ulaşabilecek.
Hava kalitesi ve afet uyarı sistemi
Projede yer alan hava kalitesi sensörleri, atmosferdeki sıcaklık, nem, gürültü ve güneş radyasyonu gibi verileri ölçüyor. Ayrıca cihaz, Acil Durum Anons Sistemi ile afet ya da olağanüstü durumda sesli ve görüntülü uyarı imkânı sunuyor.
Güneş enerjisi ile şarj edilen direkler
Projeye ilişkin bilgi veren TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, sistemin hem enerji verimliliğini artırdığını hem de vatandaşların günlük kullanımını kolaylaştırdığını belirtti. Mühendis Tuğba Aydın Kart, direğin güneş enerjisini fotoseller aracılığıyla verimli biçimde kullandığını ve sokak güvenliği ile yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.
Yaygınlaştırma ve seri üretim aşamasında
Henüz prototip aşamasında olan bu akıllı sokak aydınlatma cihazının geliştirme çalışmaları sürüyor. Başarılı testler sonrası proje, seri üretim ve yaygınlaştırma aşamasına geçmeyi hedefliyor. Şehir içi yaşamın daha sürdürülebilir ve teknolojik hale gelmesini amaçlayan bu model, kamu verimliliğini artırma potansiyeli taşıyor.