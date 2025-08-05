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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/pegasus-ucuslarda-powerbank-kullanimini-yasakladi-1098375023.html
Pegasus'tan 'powerbank' kararı: Uçuşlarda kullanılabilecek mi?
Pegasus'tan 'powerbank' kararı: Uçuşlarda kullanılabilecek mi?
Sputnik Türkiye
Pegasus Havayolları powerbanklerin kabin içerisinde kullanımını yasakladı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T15:17+0300
2025-08-05T15:19+0300
türki̇ye
pegasus havayolları
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
powerbank
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Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklandığını açıkladı.Bakan Uraloğlu uyarmıştıPegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tavsiyesi doğrultusunda uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımını yasakladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını belirtmiş ve "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.Bakanlığın bu tavsiyesinin ardından Pegasus Havayolları da uçuşlarda powerbank kullanımına yasak getirdi. Karara göre yolcular, beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakanliktan-hava-yolu-sirketlerine-tavsiye--tasinabilir-sarj-cihazlarina-ucaklarda-yasak-gelebilir-1098347896.html
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pegasus havayolları, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, powerbank
pegasus havayolları, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, powerbank

Pegasus'tan 'powerbank' kararı: Uçuşlarda kullanılabilecek mi?

15:17 05.08.2025 (güncellendi: 15:19 05.08.2025)
© FotoğrafGiderek artan sayıda havayolu powerbank'i uçuşlarda neden yasaklıyor?
Giderek artan sayıda havayolu powerbank'i uçuşlarda neden yasaklıyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf
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Pegasus Havayolları powerbanklerin kabin içerisinde kullanımını yasakladı.
Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu uyarmıştı

Pegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tavsiyesi doğrultusunda uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımını yasakladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını belirtmiş ve "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.
Bakanlığın bu tavsiyesinin ardından Pegasus Havayolları da uçuşlarda powerbank kullanımına yasak getirdi. Karara göre yolcular, beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.
Giderek artan sayıda havayolu powerbank'i uçuşlarda neden yasaklıyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan hava yolu şirketlerine 'tavsiye': Powerbanklere uçaklarda yasak gelebilir
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