https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/pegasus-ucuslarda-powerbank-kullanimini-yasakladi-1098375023.html

Pegasus'tan 'powerbank' kararı: Uçuşlarda kullanılabilecek mi?

Pegasus'tan 'powerbank' kararı: Uçuşlarda kullanılabilecek mi?

Sputnik Türkiye

Pegasus Havayolları powerbanklerin kabin içerisinde kullanımını yasakladı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T15:17+0300

2025-08-05T15:17+0300

2025-08-05T15:19+0300

türki̇ye

pegasus havayolları

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

powerbank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094878878_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_e0f0e7b9044705e49fed6cd1b6963e41.png

Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklandığını açıkladı.Bakan Uraloğlu uyarmıştıPegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tavsiyesi doğrultusunda uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımını yasakladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını belirtmiş ve "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.Bakanlığın bu tavsiyesinin ardından Pegasus Havayolları da uçuşlarda powerbank kullanımına yasak getirdi. Karara göre yolcular, beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakanliktan-hava-yolu-sirketlerine-tavsiye--tasinabilir-sarj-cihazlarina-ucaklarda-yasak-gelebilir-1098347896.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pegasus havayolları, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, powerbank