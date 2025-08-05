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Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Can kaybı ve yaralılar var
Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Can kaybı ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Suşehri ilçesinde, fındık hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.3 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı varİlk belirlemelere göre kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar hastanelere sevk edildiYaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi. Valilikten açıklamaSivas Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
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sivas, kaza, trafik, trafik kazası
sivas, kaza, trafik, trafik kazası

Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Can kaybı ve yaralılar var

09:31 05.08.2025 (güncellendi: 09:57 05.08.2025)
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta servis kazası
Sivas'ta servis kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Halife Yalçınkaya
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde, fındık hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

3 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
© AASivas kaza
Sivas kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Sivas kaza
© AA

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Yaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta servis kazası
Sivas'ta servis kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Sivas'ta servis kazası
© AA / Halife Yalçınkaya

Valilikten açıklama

Sivas Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
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