https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sivasta-minibus-ucuruma-yuvarlandi-can-kaybi-ve-yaralilar-var-1098359979.html

Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Can kaybı ve yaralılar var

Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Can kaybı ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, fındık hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T09:31+0300

2025-08-05T09:31+0300

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Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.3 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı varİlk belirlemelere göre kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar hastanelere sevk edildiYaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi. Valilikten açıklamaSivas Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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