Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi: 'Ölümü teğet geçtim'

Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi: 'Ölümü teğet geçtim'

ABD'nin saygın eğitim kurumlarından 'Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, 9 Haziran'da beyin kanaması... 23.06.2025

Massachusetts Institute of Technology'de Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren’in beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi40 yaşındaki Dağdeviren, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Haziran’da çok tehlikeli beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.'Ölümü teğet geçtim'Bir mucize yaşadığını ve ayrıntıları belki daha sonra kitaplaştırabileceğini ifade eden Canan Dağdeviren, paylaşımına şöyle devam etti:Canan Dağdeviren kimdir?1985 İstanbul doğlumlu Doç. Dr. Canan Dağdeviren; tıp fiziği, malzeme bilimi ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki uluslararası çalışmaları ve geliştirdiği yüksek teknoloji giyilebilir tıbbi cihazlar alanında yaptığı başarılı çalışmalarla dünya çapında adından söz ettiren bir isim...2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun olan Canan Dağdeviren, Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı.2014'te Harvard Üniversitesi’nin 'Genç Akademi Üyesi' seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye’den kazanan ilk kişi oldu.40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Canan Dağdeviren, Forbes dergisi tarafından "30 yaşından genç 30 bilim insanı" seçildi.Dağdeviren, MIT Technology Review’un her yıl derlediği listesinde yer aldı ve İllinois İnovasyon Ödülü’nü (Illinois Innovation Prize) kazandı.2017’de American Academy of Achievement’in Türkiye’den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi oldu ve 'MIT Media Lab'de kendi araştırma grubunu kurdu ve akademisyen olarak araştırmalarına devam ediyor.

